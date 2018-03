Bereits zum elften Mal geht heuer am 8. April in Podersdorf der Leuchtturmlauf über die Bühne. Nicht nur die flache Strecke und die schöne Landschaft um den Neusiedlersee tragen jährlich dazu bei, dass hunderte Laufbegeisterte sich beim Strandbad einfinden, auch die große Anzahl an Bewerben und Wertungen ist Grund für das jährlich größer werdende Starterfeld.

Auch diesmal rechnet der LTC Seewinkel als Veranstalter-Verein mit großem Teilnehmer- und Zuschauerandrang beim Laufsportklassiker, bis 31. März läuft noch die Anmeldephase. Den Start machen auch diesmal wieder die jüngsten Läufer mit dem Knirpselauf, bei dem es 400 Meter zu bewältigen gilt. Die Altersklassen U10 bis U14 laufen im Kinderlauf über einen Kilometer. Eine Runde auf der Strecke im Hauptlauf beträgt 3,3 Kilometer, es gibt einen eigenen Bewerb über eine und zwei Runden. Im Hauptlauf gilt es schließlich 10 Kilometer, also drei Runden, zu absolvieren. Dabei gibt es eine Juniorenwertung und Altersklassen bis hin zu 70 Jahre und älter.

Startschuss für die Knirpse um 9.30 Uhr

Den Anfang machen beim Leuchtturmlauf wie immer die Knirpse, deren Lauf bereits um 9.30 Uhr über die Bühne geht. Gleich danach laufen die Kinder von zehn bis 14 Jahren um den Sieg. Um 10.30 beginnt schließlich der Hauptlauf. Die Siegerehrung findet im Anschluss an den Hauptlauf um 12.30 Uhr im Zielgelände statt.