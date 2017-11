„The Coach is not amused.“ Beim Blick auf die Anzeigetafel verging nicht nur Mike Coffin, sondern auch seinen Spielern, das Lachen. Die 80:85-Schlappe bei Nachzügler Basket2000 Warriors war nicht einkalkuliert.

Mattersburg mit ambitioniertem Start

Die Mattersburger starteten zwar ambitioniert, doch absetzen konnten sich Fuad Memcic und Co. in keiner Phase der Partie. Nach einem langen Hin und Her erarbeiteten sich die Wiener zum Ende des dritten Viertels einen Neun-Punkte-Polster: eine zu große Hypothek für den letzten Spielabschnitt. Mattersburg musste dem bis dato Vorletzten der Liga den Vortritt lassen. Obmann Andreas Gschiel meint ernüchtert: „Wir sind natürlich sehr enttäuscht, aber dürfen die Flinte nicht ins Korn werfen.“ Nach der Absage des Heimspiels KOS Celovac (verschoben auf März) wartet als Nächstes schon der Cup-Knüller gegen Traiskirchen.