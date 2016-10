Mit 20 Starts in verschiedenen Kategorien stellte die Gymnastik & Tanz-Union (GTU) Mattersburg neben der Union Eisenstadt Turnen den Großteil des Starterfeldes im Allsportzentrum – wo auch Konkurrenz aus Mödling, Slowenien und aus Ungarn dabei war. Mit vier Landesmeistertiteln, zwei Vize-Landesmeisterinnen, drei Bronzemedaillen und zahlreichen Top-Ten-Plätzen räumten die GTU-Mädchen ab. Der Erfolg bestätigte die intensive Vorbereitung der letzten Wochen. In der Jugendklasse besiegte Judith Michalitsch ihre 14 Konkurrentinnen. Bei den Juniorinnen landeten Katja Kiss (2.) und Christina Meidl (3.) mit starken Seil- und Ball-Kürdarbietungen nur knapp hinter Marie Zechmeister (Eisenstadt). In der allgemeinen Wettkampfklasse dominierten Sandra Walter (1.) und Christina Hamp (3). Sie stachen im Duo-Bewerb hervor und errangen in der internationalen Wertung Rang eins.

Eva Giefing und Viola Wurm holten in der Kinderklasse ebenfalls den Titel. Im Gruppenbewerb wurden die guten Resultate des Einzelbewerbs mit Platz eins und zwei der Gruppen GTU 5 und 4 in der Jugendklasse, sowie Rang drei (GTU 1) in der Allgemeinen Klasse ergänzt.