Im Saisonfinish ging es für die Gymnastik- und TanzUnion (GTU) Mattersburg noch einmal ganz schön heiß her. In Wiener Neustadt stand mit den ASDU Austrian Open das größte Turnier auf österreichische Boden am Programm.

Dabei gelang es zwei Mattersburger Tanzpaaren ins Finale vorzustoßen. Alles überstrahlten Raffaela Vogl und Stefanie Hahn. Das Duo landete in der „General Category“ recht überraschend auf Platz eins. Damit dürfen die beiden beim internationalen Dancestar-Bewerb, der Ende Mai in Kroatien stattfindet, antreten. Christina Hamp und Sandra Walter performten „Heartcry“ und belegten damit in der Kategorie „Open JuniorInnen II“ den zweiten Platz.

Für die restlichen Gruppen und Duos der GTU endete die Saison bei den IIG Austrian Masters in Leobersdorf. Dabei polierten die Mattersburgerinnen ihre Edelmaetall-Sammlung nochmals auf – zwei Goldmedaillen, drei Silbermedaillen.

Hamp/Walter und La Shox mit Höchstpunkten

La Shox trat beim Wettkampf sogar in der A-Leistungsklasse an und das Team holte auch in der höheren Kategorie den Sieg. Als kleinen Bonus gab es mit 28,3 Punkten die Höchstpunktezahl unter allen österreichischen Beiträgen. Nach ihrem zweiten Platz in Wiener Neustadt steigerte das Duo Hamp/Walter seinen Auftritt zur beinahen Perfektion. Mit 28,2 Punkten und dem ersten Platz in ihrer Klasse standen die beiden La Shox also fast um nichts nach. Hinter Hamp/Walter komplettierten Jasmin Ahmed und Lea Sieber in dieser Klasse einen Mattersburger Doppelerfolg.

Und auch der Showdance-Nachwuchs brillierte in Leobersdorf. In der Kategorie „Moderne Gruppenformationen ohne Hebefiguren bis 11 Jahre“ holte die Gruppe Show 5 den zweiten Platz. Der Tanz „Die Schöne und das Biest“ brachte eine Bewertung von 23,5 Punkten ein. In der Altersklasse bis 15 Jahre gab es ebenfalls Silber für Mattersburg. Show 9 bekam für „Cinderella breaks free“ 24 Punkte.

Das nächste große Highlight: Am 16. Juni sind die Sportler der GTU im Rahmen des Sommer-Tanz-Fests in Mattersburg zu bewundern. Getanzt – so viel sei schon mal verraten – wird dort dann zum Thema Märchen.