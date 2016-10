Ein höchst vermeidbarer Treffer machte die Violetten nach der Pause stark, am Ende blieb beim 0:2 wieder kein Punkt in Mattersburg. Dort wird die Lage am Tabellenende immer ungemütlicher.

AUSTRIA - MATTERSBURG 0:2. Der SVM, der wie erwartet ohne den am Fuß verletzten Markus Kuster antrat (statt ihm stand Routinier Markus Böcskör im Kasten), konnte sich von Beginn weg gegen eine harmlos agierende Austria gut in Szene setzen. Das sah dann so aus, dass die an sich spielstarken Wiener offensiv wenig bis gar nicht auffielen. Einmal sorgte Larry Kayode per Kopf für Torgefahr, ein andermal konnte Selbiger nach einer Flanke den Ball nicht kontrollieren. Kurz vor der Pause vergab Felipe Pires nach Kayode-Vorlage. Das war es aber auch schon im Großen und Ganzen mit der violetten Herrlichkeit.

Auf der anderen Seite probierte es Grün-Weiß nach vorne gerne über Flanken, Kopfbälle von Thorsten Röcher und Alois Höller blieben aber unbelohnt. Dann wiederum nutzte Barnabas Varga seinen Stürmerinstinkt und sprintete einer abgerissenen Rückgabe von Lukas Rotpuller nach – im letzten Moment klärte Austria-Tormann Osman Hadzikic (der für den ebenfalls verletzten Einser Robert Almer im Einsatz war). Die beste Tat von Radzikic folgte aber nach einer Flanke von Mario Grgic, als Varga einen wuchtigen Kopfball aus der Drehung platzierte – und am violetten Schlussmann scheiterte (21.). Aus eigenen Stücken versemmelte der Mattersburger Stürmer dann eine Flanke von Höller in Minute 36, als er den Ball alleine per Kopf über die Latte beförderte.

Ein Gegentor, das bezeichnender einfach nicht sein konnte

Und doch ging die Wiener Austria in Führung. 49. Minute: Im Strafraum der Gäste konnte Lukas Rotpuller eine gefährliche Aktion der Burgenländer klären, der Ball ging schnurstracks auf die Reise in die SVM-Hälfte, dort klärte der herauseilende Markus Böcskör vor Kayode, allerdings verlor er das Runde prompt – Alexander Grünwald nutzte die Gelegenheit und schob die Kugel zum 0:1 ins Tor. Zu allem Überdruss konnte Höller beinahe noch klären, aber eben nur beinahe. Ein bezeichnendes Gegentor für den Tabellenletzten.

Danach zeichnete sich Böcskör wiederum gleich dreimal aus – erst im Eins-gegen-Eins mit Pires, dann nach einem Freistoß-Aufsitzer von Raphael Holzhauser, den er am langen Eck vorbeidrehte und schließlich nach einem Grünwald-Schuss.

Kopfball an die Latte hier, Schuss zum 0:2 da

Auf der Gegenseite riskierte Trainer Ivo Vastic dann noch mehr, brachte Patrick Bürger und Markus Pink ins Spiel. Speziell Bürger konnte in der Schlussphase wieder für mehr Gefahr ganz vorne sorgen, waren doch in der zweiten Hälfte nach dem Gegentreffer die zwingenden grün-weißen Gelegenheiten bescheiden. Dann aber hatte der Bad Tatzmannsdorfer innerhalb von zwei Minuten den Ausgleich am Kopf. Erst setzte er einen Kopfball nach einer Flanke neben die Stange (81.), ehe er einen Corner per Kopf an die Latte setzte - Hadzikic war bereits geschlagen. Statt dem verdienten 1:1 folgte aber in der 87. Minute die Entscheidung zugunsten der Austria. Christoph Martschinko zog aus rund 30 Metern ab und traf wuchtig ins kurze Kreuzeck. Damit war die Partie entschieden.

Am kommenden Samstag wartet auf den SVM die nächste schwere Aufgabe, da muss das Schlusslicht bei Tabellenführer Sturm Graz ran.

STIMMEN

SVM-Präsident Martin Pucher: „Das erste Tor war ein Geschenk. Als Ganzes war die Partie leider eine Fortsetzung unseres Unlaufs. Bitter, denn ich habe nicht gesehen, das wir heute schlechter waren.“

Goalie Markus Böcskör: „Wir haben uns viel vorgenommen für das Spiel und haben auch mit Leidenschaft dagegengehalten. Leider haben wir zwei Geschenke verteilt, so wird es schwer. Beim 0:1 ist es sehr schnell gegangen, ich komme raus, kenne mich dann kurz nicht aus, habe zwei Gedanken und kann den Ball nicht mehr wegbringen – das war ein halbes Eigentor. Aber es hilft alles nichts, nächste Woche geht es in Graz weiter. Da müssen wir wieder voll da sein.“

Austria-Trainer Thorsten Fink: Wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut. Trotzdem habe ich gewusst, dass wir mehr Qualität haben. Am Ende haben wir uns verdient durchgesetzt.“

SVM-Trainer Ivo Vastic: „Wir haben gut gespielt, das Ergebnis ist aber wieder bitter. Die Mannschaft hat lange Zeit keine klare Torchance zugelassen und sich selbst die eine oder andere erarbeitet. Austria hat dann einen Fehler bestraft. Aber auch danach haben wir alles versucht und nicht aufgegeben.“

STATISTIK

MATTERSBURG – AUSTRIA 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (49.) Grünwald, 0:2 (87.) Martschinko.

Gelb: Grgic (58., Unsportlichkeit), Sprangler (70., Foul); Filipovic (66., Unsportlichkeit).

SR: Muckenhammer.- Pappelstadion, 3.600.

Mattersburg: Böcskör; Höller, Mahrer, Rath, Maksimenko; Jano, Sprangler (74. Bürger); Farkas, Grgic (69. Perlak), Röcher; Varga (69. Pink).

Austria: Hadzikic; Larsen, Rotpuller, Filipovic, Martschinko; Serbest, Holzhauser (93. Mohammed); Pires, Grünwald, Venuto; Kayode (90. Kvasina).