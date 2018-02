Zur Tabelle der Tipico Bundesliga

MATTERSBURG – STURM 1:0. SVM-Trainer Gerald Baumgartner musste kurzfristig auf Alois Höller (krank) verzichten. An seiner Stelle spielte Michael Novak auf der rechten Abwehrseite. Im defensiven Mittelfeld bekam Mario Grgic den Vorzug gegenüber Florian Sittsam. Philipp Erhardt und Manuel Seidl waren noch nicht fit, fehlten ebenso wie Höller. Die Hausherren begannen also mit einer ungewohnten Startelf gegen den Tabellenführer. Diese machte ihre Sache aber vor dem Seitenwechsel ausgezeichnet.

Sturm kam praktisch nie gefährlich vor das Tor der Burgenländer. Die Grün-Weißen selbst waren mehrmals in aussichtsreicher Position. Nach 20 Minuten hatte Markus Pink die ganz große Chance, schoss aber in Rückenlage aus wenigen Metern drüber. Zehn Minuten später machte er es besser, traf aus kurzer Distanz per Kopf. Und drei Minuten danach war es wieder Pink, der aus spitzem Winkel beinahe erneut gejubelt hätte. Das 1:0 nach 45 Minuten war jedenfalls hoch verdient.

Mit viel Einsatz und Moral perfekt ins neue Jahr gestartet

Die zweite Halbzeit begann mit einer Schrecksunde für die Heimischen. Ein Schuss von Sturms Huspek landete an der Latte. Im Gegenzug hatte Smail Prevljak die Möglichkeit auf 2:0 zu stellen, schoss aber aus Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl an. Danach waren die Gäste offensiver als vor der Pause, so richtig zwingend wurden die Grazer aber weiterhin kaum. Der SVM hingegen verabsäumte es bei seinen Kontergelegenheiten vorzeitig alles klar zu machen.

Da kam Prevljak einmal nur minimal zu spät vor Sturm-Goalie Siebenhandl zum Ball. Dann vergab der eingewechselte Ex-Grazer Andreas Gruber einen Sitzer. Der SVM hätte zu diesem Zeitpunkt das Spiel längst entscheiden können, musste aber zehn Minuten vor dem Ende weiter zittern. Die Schlussphase überstanden die Mattersburger unbeschadet und feierten einen verdienten Heimsieg. Weiter geht es nun mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht St. Pölten am kommenden Samstag.

STATISTIK

MATTERSBURG – STURM 1:0 (1:0).- Tore: 1:0 (30.) Pink.

Gelb: Malic (56., Foul); Zulj (55., Foul), Koch (62., Foul), Maresic (71., Foul), Lovric (95., Foul).

SR: Muckenhammer.- Pappelstadion, 3400.

Mattersburg: Kuster; Novak, Malic, Mahrer, Lercher; Grgic (67. Sittsam), Fran; Okugawa, Ertlthaler (79. Gruber), Pink (83. Maierhofer); Prevljak.

Sturm: Siebenhandl; Koch, Schulz, Schoissengeyr, Schrammel; Maresic (81. Lovric); Schmerböck (59. Friday), Zulj, Potzmann (76. Schubert), Huspek; Alar.

STIMMEN

SVM-Mittelfeldspieler Julius Ertlthaler: Wir haben uns viel vorgenommen, wollten weiter heimstark bleiben und uns Chancen herausspielen. Das ist uns sehr gut gelungen. Noch dazu haben wir wenig zugelassen und das gegen den Leader. Mit dem 1:0-Sieg sind wir natürlich sehr zufrieden.

SVM-Stürmer Smail Prevljak: Es war eine starke Leistung von uns. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Das Spiel selbst hätten wir aber deutlich früher entscheiden müssen.