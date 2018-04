Der SV Mattersburg siegte 2:0, entführte beim WAC alle drei Punkte und fand somit nach der 1:3-Pleite beim LASK sowie der 2:4-Heimniederlage gegen Rapid rasch wieder zurück in die Erfolgsspur.

WAC – MATTERSBURG 0:2. Eine Halbzeit lang war auf beiden Seiten wenig bis nichts los, wenn es um konkrete Aktionen nach vorne ging. Eine Chance von Michi Perlak, ein wegen Abseits zu Unrecht aberkannter (verheißungsvoller) SVM-Angriff sowie ein Kopfball von Jano waren da schon das Höchste der Gefühle.

Der Vorletzte aus Kärnten konnte gerade mit einem Kopfball von Mihret Topcagic punkten. Es war trotzdem ein dankbarer Ball für eine schöne Parade von Mattersburg-Tormann Markus Kuster.

Kuster und Gruber im Mittelpunkt

So langweilig die erste Hälfte auch war, so unterhaltsam startete das Duell nach der Pause. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff sorgte Kuster für einen Aufreger, als er in ein Duell zwischen Quedraogo und Malic im Strafraum zu forsch einschritt und den WAC-Stürmer von den Beinen holte. Eine vermeidbare Aktion, die auch einen Elfer als logische Konsequenz nach sich zog, doch der Schlussmann machte es wieder gut. Kuster parierte den Penalty von Daniel Offenbacher und hielt die Burgenländer somit im Spiel.

Hinten war der grün-weiße Tormann im Mittelpunkt, vorne war es Andreas Gruber, der die entscheidenden Akzente setzen konnte – und das interessanterweise, obwohl er lange Zeit nicht wirklich berauschend agiert hatte. Minute 56: Auf der Seite machte sich bereits Markus Pink zum Tausch bereit, um ihn zu ersetzen, als der Ball über Ertlthaler bei Gruber landete, der plötzlich viel Platz hatte mit links ins lange Eck abzog – 0:1.

Nicht nur das: Zehn Minuten später war es wieder Gruber, der über die linke Seite einen entscheidenden Akzent setzen konnte, als er den Ball gut in die Mitte brachte. Dort ließ sich Goaleador Smail Prevljak nicht zweimal bitten und bugsierte den Ball volley megacool zum 0:2 ins lange Eck. Kurioses Detail am Rande: Auch bei dieser Aktion hatte sich Pink draußen bereits bereit gemacht.

Damit war die Sache jedenfalls durch, die Wolfsberger Bemühungen brachten nichts ein. Weiter geht es für die Burgenländer am kommenden Samstag mit einem weiteren Auswärtsspiel, dann beim Tabellenzweiten Sturm Graz.

STATISTIK

WAC – MATTERSBURG 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (56.) Gruber, 0:2 (66.) Prevljak.

Gelb: Quedraogo (51., Foul); Gruber (37., Foul), Mahrer (95., Foul).

SR: Drachta.- Lavanttal-Arena, 2.800.

WAC: Kofler; Sollbauer, Rnis, Drescher, Wernitznig; Offenbacher; Flecker, Rabitsch (68. Gschweidl), Ashimeru, Quedraogo (62. Jovanovic); Topcagic (79. Orgill).

Mattersburg: Kuster; Höller, Malic, Ortiz, Novak; Perlak, Jano; Okugawa (79. Renner), Ertlthaler (93. Mahrer), Gruber (68. Pink); Prevljak.

STIMMEN

Andreas Gruber: „Ich freue mich, dass das geklappt hat und ich gleich getroffen habe. Es war eine super Mannschaftsleistung und ein wichtiger Sieg. Der Trainer hat uns super eingestellt.“

Daniel Offenbacher: „Wenn ich den Elfer reinmache, schaut das Spiel anders aus. Es tut mir leid für die Mannschaft, mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Wir müssen nach vorne einfach effizienter werden.“

SVM-Trainer Gerald Baumgartner: „Andreas Gruber hat zweite Halbzeit ein super Spiel gemacht. Kompliment.“

WAC-Trainer Robert Ibertsberger: „Es ist eine ziemliche Leere da. Wir hätten es selbst in der Hand gehabt. Von hättiwari können wir uns aber natürlich nichts kaufen.“