MATTERSBURG – ALTACH 1:0. Trainer Gerald Baumgartner überraschte mit seiner Aufstellung insofern, als er Manuel Seidl von Beginn weg im Zentrum einsetzte. Der lange verletzt gewesene Seidl wurde schon beim Testspiel gegen Trencin eingesetzt, nun durfte er prompt von Beginn weg ran. Dazu rutschten nach dem 3:1 bei der Austria diesmal die beiden Siegestorschützen von Wien – Smail Prevljak und Masaya Okugawa – ebenfalls in die Startformation.

Der Mattersburger Vorsatz, von Beginn weg das Spiel in die Hand zu nehmen, war klar ersichtlich. Alleine die zwingenden Möglichkeiten waren trotz der deutlichen optischen Überlegenheit überschaubar. Zweimal wurde es in der ersten halben Stunde trotzdem richtig gefährlich, als Markus Pink einen Kopfball neben die Stange setzte und Jano nach einem Freistoß vor Altach-Schlussmann Martin Kobras auftauchte. Sein Ball quer zu Alois Höller fruchtete aber nicht, Höller konnte das Runde nicht mehr mit dem nötigen Nachdruck Richtung Tor befördern. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff war es dann Michi Perlak, der einen Energieanfall beinahe mit der Führung krönte – sein Schuss ging aber knapp neben das Tor.

Strittig war auch eine Szene im Strafraum, als sich Altach-Stürmer Hannes Aigner bei einer Flanke auf Jano aufstützte, Referee Harald Lechner entschied sich aber gegen einen Elferpfiff.

Und als viele schon mit einem 0:0 rechneten…

Nach Wiederbeginn erhöhten die Burgenländer gleich die Schlagzahl, mehr als ein Volley von Smail Prevljak kam aber vorerst nicht heraus. Stattdessen wurden die Vorarlberger, die nun auch mehr für die Offensive taten, zweimal durch Stefan Nutz und einmal durch Hannes Aigner gefährlich. Und die Gäste sollten in Durchgang zwei die nach vorne konkretere Mannschaft bleiben, als etwa Christian Gebauer nach einem raschen Gegenstoß den Ball über die Latte jagte.

Es dauerte bis zur Schlussphase, ehe Grün-Weiß wieder mit dem nötigen Nachdruck Richtung Altach-Gehäuse agieren konnte. Dann war es, ganz nach SVM-Manier, eine Standardsituation, die wie so oft schon in dieser Saison zum Erfolg führte. 85. Minute: Corner Andreas Gruber und Nedeljko Malic sorgte per Kopf ins kurze Eck für Mattersburger Jubel – der erste Heimerfolg nach dem 1:0 gegen den WAC am 29. Juli war perfekt. Dass es kein zweites Tor wurde, lag daran, dass Markus Pink einen Konter kurz vor Schluss nicht verwertete. Am Ende war es aber allen egal, die Hauptsache war, dass die drei Punkte fixiert werden konnten.

STIMMEN

Markus Pink: „Der Sieg ist verdient, darüber müssen wir wohl nicht diskutieren. Für meinen Geschmack hätten wir das Tor aber durchaus früher machen können und auch das eine oder andere mehr. Wichtig sind die drei Punkte. Nächste Woche wird es ein ganz schwieriges Spiel bei der Admira.“

Michael Perlak: „Wir hatten das Spiel in der ersten Halbzeit im Griff, es aber leider verabsäumt ein Tor zu erzielen. Nach der Pause waren wir in der einen oder anderen Szene glücklich, haben uns aber am Ende noch selbst belohnt.“

Markus Kuster: „Das ist einfach nur geil. In der ersten Halbzeit waren wir besser, nach dem Wechsel war es dann schwer. Am Ende haben wir noch einen draufgesetzt, das war enorm wichtig.“

Nedeljko Malic: „Ein ganz wichtiger Erfolg für uns. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, nach der Pause hatten wir dann auch etwas Glück, aber wir haben uns den Sieg hart erkämpft.“

Altach-Trainer Klaus Schmidt: „Ich bin etwas enttäuscht, wir hätten uns einen Punktegewinn verdient. Fünf Ecken von Mattersburg haben wir hervorragend verteidigt, die sechste dann leider nicht. Für Mattersburg war es in Summe ein schmeichelhafter Erfolg.“

Mattersburg-Trainer Gerald Baumgartner: „Wir sind sehr froh über den Sieg gegen einen sehr starken Gegner. Die erste Halbzeit war eine der besten von uns in dieser Saison, da haben wir sehr druckvoll nach vorne agiert. Nach der Pause hat Altach gezeigt, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben. Aber Kompliment an die mannschaft, es war ein hart erkämpfter Sieg.“

STATISTIK

MATTERSBURG - ALTACH 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (85.) Malic.

Gelb: Seidl (56., Foul), Rath (77., Kritik), Perlak (89., Foul); Honsak (84., Foul), Aigner (93., Foul).

SR: Lechner.- Pappelstadion, 1.950.

Mattersburg: Kuster; Höller, Malic, Mahrer, Rath; Jano, Seidl (64. Erhardt); Pink, Perlak, Okugawa (69. Gruber); Prevljak (77. Maierhofer).

Altach: Kobras; Müller (87. Grbic), Zech, Netzer, Schreiner; Zwischenbrugger; Gebauer, Salomon, Nutz (66. Honsak), Dobras (69. Mahop); Aigner.