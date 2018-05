TABELLE DER TIPICO BUNDESLIGA

MATTERSBURG – ALTACH 0:1. Es war von Beginn weg wenig davon zu spüren, dass der SV Mattersburg eine Woche davor die Wiener Austria auswärts mit 3:2 besiegt hatte. Statt mit Selbstvertrauen vollgepumpt Druck zu machen traten die Grün-Weißen gegen eine ersatzgeschwächte Altacher Mannschaft sehr dürftig auf.

Die logische Folge des holprigen Starts war, dass sich die Vorarlberger mehr und mehr zutrauten. Erst klopfte Christian Gebauer bei einem energischen Vorstoß an, scheiterte da aber noch an Tormann Markus Kuster. In Minute 21 klingelte es dann aber, als ein Altach-Gegenstoß erst abgeblockt werden konnte, dann allerdings die folgende Flanke von Stefan Nutz ihren unbedrängten Weg aufs lange Eck fand - dort musste Adrian Grbic nur noch einnicken. Kein Zufallsprodukt, denn die Gäste blieben in punkto guten Gelegenheiten die gefährlichere Elf, konnte sich Kuster etwa bei einem Abschlussversuch von Michael Cheukoua auszeichnen.

Mattersburgs Bemühungen wiederum versandeten meist frühzeitig, eine optische Überlegenheit alleine bringt eben auch keine Treffer ein. Und wenn die Burgenländer tatsächlich gefährlich vor das Tor kamen, schaute einfach zu wenig raus, etwa bei einer Chance von Smail Prevljak. Kurz vor der Pause schoss Andi Gruber aus aussichtsreicher Position in die Wolken. Auch wenn sich der Ball scheinbar kurz davor versprang, es war ein symptomatischer Abschluss einer über weite Strecken verkorksten ersten Halbzeit.

Stärkere zweite Halbzeit, aber ohne SVM-Torerfolg …

Alleine die ersten beiden Minuten nach der Pause waren aus Sicht der Gastgeber dann schon mal gefühlt besser als der komplette Durchgang eins. Ein Vorstoß von Michi Perlak sowie eine große Chance von Lukas Rath (er tauchte nach einem langen Ball im Strafraum auf) deuteten schon an, dass die Mannschaft von Gerald Baumgartner wesentlich mehr willens war, das Spiel noch zu drehen. Offensichtlich hatte der Chefcoach seinen Kickern in der Pause einiges zu sagen gehabt.

Zu einem erfolgreichen Abschluss kam der SVM allerdings trotzdem nicht, etwa bei einem Jano-Kopfball oder einer guten Prevljak-Chance (der Ball ging knapp über die Latte). Einmal klappte die Abseitsfalle nicht, war Jano plötzlich rund 20 Meter vor dem Tor alleine, er konnte den Ball aber nicht vernünftig unter Kontrolle bringen.

Altach? Hatte durch den eingewechselten Hannes Aigner zweimal die Chance auf die Vorentscheidung. Erst hatte er nach einer Vorlage von Marco Meilinger Kuster schon überspielt, da konnte Nedeljko Malic aber noch eingreifen. Dann versuchte er es mit einem Heber aus mehr als 40 Metern. Der Ball wäre beinahe perfekt gewesen, sprang aber um den Tik zu weit vor dem Tor auf, sodass das Runde über die Latte ging.

Und doch roch es irgendwie nach dem Ausgleich, weil Grün-Weiß mit seinen Bemühungen nicht nachließ. Da stürmte dann schon auch mit Malic der Abwehrchef mit, der allerdings in Minute 84 nur die Stange traf und in der Nachspielzeit einen wuchtigen Kopfball knapp über die Latte setzte.

Acht Minuten Nachspielzeit, Hektik pur, aber nicht mehr

Überaus hektisch wurde es dann in der Nachspielzeit, die Referee Markus Hameter nach einer Unterbrechung (Altach-Goalie Lukse musste behandelt werden) mit acht Minuten noch durchaus lang bemessen hatte. Aber auch da retteten die Vorarlberger den Vorsprung über die Zeit, wodurch die bittere Heimpleite besiegelt war.

STATISTIK

SV MATTERSBURG - ALTACH 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (21.) Grbic.

Gelb: Perlak (57., Foul); Nutz (56., Foul), Lukse (90., Unsportlichkeit).

SR: Hameter.- Pappelstadion, 2.200.

Mattersburg: Kuster; Novak, Malic, Ortiz, Rath (62. Lercher); Hart, Jano; Okugawa (75. Bürger), Perlak (65. Pink), Gruber; Prevljak.

Altach: Lukse; Gebauer, Zech, Netzer, Schreiner; Tartarotti, Oum Gouet; Cheukoua (68. Aigner), Nutz (92. Petkovic), Meilinger; Grbic.

ZITATE

Michael Novak: „Es war enttäuschend. Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden, erst in den letzten Minuten – und da war es schon zu spät.“

Kapitän Nedeljko Malic: „Das Ziel war es, die Leistung der Vorwoche zu bestätigen. Das ist uns nicht gelungen. Vielleicht war der Druck, den wir uns selbst gemacht haben, zu groß. Am Ende wäre noch ein Unentschieden drin gewesen, aber aufgrund der ersten Halbzeit geht die Niederlage in Ordnung.“

Mattersburg-Trainer Gerald Baumgartner: „Wir waren in der ersten Halbzeit viel zu passiv und nicht aggressiv genug. Nach der Pause kann ich der Mannschaft nicht viel vorwerfen, aber wir waren 45 Minuten nicht gut genug.“

Altach-Trainer Klaus Schmidt: „Dieser Sieg rinnt runter wie Butter. Wir müssen uns jeden Punkt hart erarbeiten und wurden schon in einigen Spielen ganz zum Schluss bestraft. Wir sind mit dem letzten Aufgebot angereist, Glaube und Wille können aber Berge vesetzen. Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft.“