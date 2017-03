Was für ein wichtiger Erfolg! Der SV Mattersburg setzte sich im Duell gegen den SKN St. Pölten durch ein Goldtor des eingewechselten Fran Sanchez mit 1:0 durch.

Damit haben die Burgenländer nicht nur Schlusslicht Ried mit drei Punkten abgehängt, sondern auch die St. Pöltener quasi zurück in den Abstiegskampf beordert. Nur ein Zähler fehlt dem Vorletzten Mattersburg aktuell auf den Drittvorletzten St. Pölten.

Link zur Tabelle der Tipico Bundesliga

MATTERSBURG – ST. PÖLTEN 1:0. Nicht nur Kampf und Wille, auch der Mut im Spiel nach vorne wurde von Trainer Gerald Baumgartner im Vorfeld der Partie gefordert. Quasi mit Ansage setzten die Burgenländer dieses Vorhaben von Beginn weg um. Mattersburg trat engagiert und zielstrebig auf, erspielte sich gute Aktionen, ohne aber im Abschluss auch die letzte Konsequenz an den Tag zu legen. Die wohl größte Chance fand da Stefan Maierhofer, der vorne immer wieder für Unruhe sorgte, nach einem Zuspiel von David Atanga vor. Sein Abschluss wurde jedoch abgeblockt. Zuvor fand ein Stangler von Thorsten Röcher keinen Abnehmer.

Die Gäste aus Niederösterreich wiederum versteckten sich ebenfalls nicht und trugen ihrerseits dazu bei, dass das Duell Vorletzter gegen Drittvorletzter rasch ein amüsanter Kick wurde. Die gefährlichste Aktion über die Seite von Cheikhou Dieng schloss Kapitän Lukas Thürauer nach unglücklicher SVM-Abwehr per Weitschuss ab – allerdings knapp neben das Tor.

Nach Perlak-Schuss lag vielen der Torschrei auf den Lippen

Allerdings verflachte die Partie ab Minute 25 dann zunehmend. Bis zur Pause gab es praktisch keinen sportlichen Aufreger mehr, unmittelbar nach Wiederbeginn dann umso mehr. Michi Perlak nahm sich in Minute 50 ein Herz und zog nach einem Antritt aus gut 20 Metern ab.

Wenige Millimeter fehlten zur Marke „perfekt“, denn der Schuss prallte von der Innenstange ins Feld zurück. Nach Perlaks Ball an den Pfosten war es eine gute Viertelstunde später David Atanga, der geschickt wurde und den Ball an Christoph Riegler vorbeischlenzen wollte, der SKN-Goalie bekam seine Hand aber noch in die Höhe – und wehrte ab.

Fran kam, sah, zog ab und traf zum 1:0

Danach musste Atanga raus, er wurde durch Fran Sanchez ersetzt. Und es sollte ein Tausch werden, der sich bezahlt machte. Minute 72: Langer Ball von Philipp Erhardt auf Stefan Maierhofer, der „Major“ scherzelte per Kopf weiter und Fran Sanchez zog zum 1:0 ab. Es sollte der vielumjubelte Siegestreffer werden, denn der SKN bemühte sich zwar, kam aber nicht mehr zum Ausgleich.

Nun warten auf den SV Mattersburg zwei Auswärtspartien. Erst geht es nach Altach, danach zum SK Rapid.

STATISTIK

MATTERSBURG – SKN ST. PÖLTEN 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (72.) Fran.

Gelb: Rath (36., Foul), Höller (52., Foul); Perchtold (62., Foul), Petrovic (82., Foul).

SR: Lechner.- Pappelstadion, 3.700.

Mattersburg: Kuster; Höller, Malic, Ortiz, Rath; Erhardt, Jano; Röcher, Perlak (88. Mahrer), Atanga (68. Fran Sanchez); Maierhofer (81. Bürger).

St. Pölten: Riegler; Mehremic, Petrovic, Diallo, Stec; Perchtold, Martic (77. Luckassen); Dieng, Thürauer (85. Ambichl), Hartl (61. Drazan); Doumbouya.