SVM: So kontert man im Abstiegskampf! .

Was macht man, wenn der direkte Abstiegskonkurrent Ried in der Nachmittagspartie 3:0 gegen Rapid gewinnt und plötzlich nur noch einen Punkt hinten ist? Genau: Man gewinnt selbst sein Spiel und sorgt so für neue Verhältnisse im Abstiegskampf.