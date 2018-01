Trainer Gerald Baumgartner bat seine Mannschaft nach den Leistungstests in der Südstadt am Nachmittag erstmals wieder in der Fußballakademie Burgenland zur täglichen Arbeit.

Mit dabei war auch ein Trainingsgast: Giuliano Milici. Der 17-jährige Österreicher mit italienischen Wurzeln stammt aus Lockenhaus im Mittelburgenland, war bis Sommer 2016 im Nachwuchs von Chievo Verona tätig und davor in der Akademie von Red Bull Salzburg und könnte beim SVM auf Sicht gesehen eine Verstärkung für die Offensive sein. Von der Position her wäre Milici offensiv variabel einsetzbar.

Ebenfalls mit dabei beim Vorbereitungssauftakt war wieder Michael Steinwender. Der Spieler der SVM Amateure (er stand auch bereits im U18-Teamkader) trainierte bereits im Herbst immer wieder bei den Profis mit – genauso übrigens wie Goalie Bernhard Unger.