Vamos! Die spanische Bezeichnung für „Auf geht‘s“ oder umgangssprachlich einfach „Gemma“, ist seit nunmehr drei Jahren Markenzeichen und Titel des Sportunion Volleyballvereins Mattersburg.

Und tatsächlich: Es geht was weiter bei der Crew rund um Obfrau Sabine Bauer. Ein U15-Team und eine Damenmannschaft sorgen für einen regelmäßigen Betrieb in der HAK sowie im Gymnasium. „Wir haben in der U15 heuer sechs neue Mädls dazubekommen und sind sehr zufrieden über die Entwicklung“, sagt das Vereinsoberhaupt.

Sportlich schlugen sich die Damen zuletzt bei der Landesmeisterschaft in Oberwart beachtlich.

Vor allem die Steigerung des Leistungsniveaus hob Bauer hervor – trotz Platz sieben von sieben Teams: „Wir hatten zweimal Satzball und verloren einige Sätze, bei denen wir selbst über 20 Punkte geholt haben. Das war ein starkes Ergebnis, auf dem wir wirklich aufbauen können.“ Denn leicht ist es nicht, zumal der laufende Spielrhythmus fehlt. Die Landesmeisterschaft im Burgenland wird an einem Tag heruntergespult, eine reguläre Meisterschaft mit einem laufenden Wettkampf gibt es hierzulande nicht.

Wenn, dann müsste man in andere Bundesländer ausweichen. Vorerst nehmen Bauers Mädls vorwiegend Freundschaftsspiele oder Turniere in Angriff. „Am 4. März sind wir bei einem Hobbyturnier in Neusiedl/See im Einsatz.“ Aber auch der Nachwuchs soll nicht zu kurz kommen. Passend dazu wurde zuletzt vom Klub aus im Zuge eines Maturaprojekts ein Schulturnier veranstaltet. Denn auch für die nächste Generation soll schließlich gelten: Vamos!