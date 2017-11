Beim ASV Nickelsdorf bleibt über den Winter kein Stein auf dem anderen: Trainer Helmut Göltl hat gleich drei Abgänge zu vermelden: Tormann Peter Gabris, Verteidiger Andrej Hantak und Mittelfeldspieler Marek Sabo werden 2018 nicht mehr im Dress des ASV kicken.

„Bei Sabo und Hantak hat einfach die Leistung nicht gepasst“, erklärte Sektionsleiter Robert Lebmann gegenüber der BVZ. Tormann Gabris habe dagegen in den Spielen eine gute Figur gezeigt — in den Trainings hingegen mangelte es aber an Disziplin, weshalb auch er künftig nicht mehr zwischen den Pfosten stehen wird.

Die Lücke, die der Abgang der drei Stammspieler hinterlässt, wird ab der Frühjahrssaison von vier neuen Spielern gefüllt. Um wen genau es sich handelt, will man aber erst nach dem 8. Dezember, wenn die Spieler auch angemeldet werden können, bekannt geben.

„Bis zum Sommer wollen wir einen zusätzlichen Spieler als Verstärkung holen. Am Ende der Saison werden wir dann wieder jemanden abgeben“, erklärt Sektionsleiter Christian Pahr. Zukünftig möchte man auch wieder mit fünf Nickelsdorfern in der Aufstellung aufs Feld gehen. Bis zum Sommer sei aber eben ein zusätzlicher Spieler notwendig.

Neben dem Ziel, mehr Kicker aus dem Ort in die Startaufstellung zu holen, gibt es in Nickelsdorf eine weitere klare Devise: „Unser Ziel ist ganz klar nicht abzusteigen, die Blickrichtung bleibt dabei die Tabellenmitte.“ Acht Wochen vor Wiederankick will man in Nickelsdorf ins Training starten.