In Sachen Transfers üben sich viele Vereine der 1. Klasse Nord noch in Zurückhaltung, einer der interessantesten fixierten Transfers fan d bislang in Weiden statt: Georg Haider verlässt den NSC und damit Neusiedl in Richtung Weiden. Besonders auffällig ist hierbei seine künftige Rolle: Einerseits soll er für mehr Erfahrung innerhalb des Kaders sorgen, zum anderen wird er gemeinsam mit dem bisherigen Trainer Michael Guttmann als Betreuer agieren.

"Persönliche Herausforderung"

„Für mich ist es eine persönliche Herausforderung. Für meine Trainerausbildung wird das eine interessante Erfahrung“, blickt der zukünftige Spielertrainer bereits seiner neuen Aufgabe entgegen. Das Ziel im Frühjahr ist selbstverständlicherweise der Klassenerhalt, aktuell fehlen dem derzeitigen Schlusslicht nur zwei Punkte auf den wohl ausreichenden zwölften Platz. Ein realistisches Unterfangen, wie auch der Neuzugang meint: „Die Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck auf mich. Für den Klassenerhalt werden natürlich viele Faktoren mitentscheidend sein.“

Stürmersuche bereits kurz vor Abschluss

Weitere „klassische“ Neuzugänge sind ebenfalls ein Thema beim UFC Weiden. So befindet sich die Suche nach einem Stürmer bereits kurz vor dem Abschluss. „Da haben wir schon eine sehr wahrscheinliche Zusage“, verrät Trainer Michael Guttmann.

Ein neuer Goalgetter soll dabei für die entscheidenden Tore im Abstiegskampf sorgen. Mit zehn erzielten Treffern war man im Herbst in dieser Statistik das schwächste Team. Nun ist man zuversichtlich, dass man auch dank der Verstärkungen positiv ins Frühjahr blicken darf.