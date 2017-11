Der Rücktritt kam für den Vorstand „überraschend und unerwartet“: Nur zwei Monate nach seinem Amtsantritt verabschiedete sich Trainer Christoph Tischler wieder vom UFC Tadten und kehrt zurück zum FC Andau.

„Der Spaß sei abhanden gekommen — und damit auch die Motivation“, habe Tischler gegenüber Sektionsleiter Christian Pelzmann erklärt. Seither sind er und seine Vorstandskollegen eifrig mit der Trainersuche beschäftigt. Im Dezember möchte man bereits einen neuen Trainer präsentieren, um der Mannschaft nicht erst kurz vor Trainingsbeginn ihren neuen Teamchef vorzustellen. Bevor diese Entscheidung gefallen ist, könne man auch nicht nach möglicher Verstärkung für das Team suchen.

Kandidaten hat man beim UFC bereits einige in Aussicht, Namen dringen aber noch nicht an die Öffentlichkeit: „Wir führen mit einigen Leuten Gespräche, wollen uns aber noch umschauen bevor wir uns entscheiden“, so Pelzmann.

Trotz der unerwarteten Änderungen blickt man in Tadten optimistisch in die Zukunft, die sportliche Leistung sei bisher jedenfalls zufriedenstellend.