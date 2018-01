Pamhagen-Spielertrainer Stephan Helm ist seit Jänner als Video und Spielanalyst bei Bundesligist FK Austria Wien tätig . Dadurch ist man beim UFC Pamhagen auf einen neuen Trainer angewiesen. „Es kam für uns natürlich überraschend, wir wissen noch nicht so recht, wie es weitergeht“, erklärte Obmann Reinhard Csida gegenüber der BVZ.

Stephan Helm selbst will dem UFC Pamhagen zwar weiter „im Rahmen meiner Möglichkeiten als Funktionär erhalten“ bleiben, am Platz selbst wird Helm als nunmehriger Vollzeit-Violetter aber nicht mehr stehen: „Als Trainer und Spieler findet sich für mich keine Zeit mehr.“ Organisatorischen Aufgaben im Verein will er als Pamhagener weiterhin ausführen: „Ich bin weiter gewählter Kassier-Stellvertreter, da haben wir in der jüngeren Vergangenheit an den entsprechenden Strukturen gearbeitet.“

„Weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen“

Auch ansonsten möchte er seinem Heimatverein „mit Rat und Tat zur Seite stehen“ — nur eben nicht mehr am Platz oder auf der Trainerbank.

Der UFC Pamhagen startete in der Vorwoche mit dem Training, den Trainingsplan und die zeitlichen Abläufe stammen alle noch von Helm.

Für den Vorstand des UFC Pamhagen kam die Nachricht überraschend, man müsse nun bis Anfang, spätestens bis Mitte März eine Lösung finden, so Obmann Csida.

Vorstandskollege und Sektionsleiter Manfred Steiner: „Für ihn ist das klarerweise eine super Sache. Von Pamhagen zur Wiener Austria, das ist schon ein ordentlicher Karrieresprung.“

Für den Rest des UFC-Teams heißt es nun aber „enger zusammenrücken“. Im Vorstand setzt man nun jedenfalls bis auf weiteres auf Unterstützung des übrigen Trainerstabs.