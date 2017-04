Vor dem ersten Gipfeltreffen der Spitzenmannschaften der letzten Herbstsaison üben sich sowohl der SK Pama als auch der SC Gattendorf in Bodenständigkeit, keiner möchte dem Duell in dieser Saisonphase eine zu hohe Bedeutung beimessen.

In Pama ist man mit den letzten Resultaten nicht restlos zufrieden, sowohl gegen Pamhagen als auch in Weiden reichte es jeweils nur zu einem Unentschieden, die stabilen Abwehrreihen der Gegner stellten die SK-Offensive des Öfteren vor Problemen. „Leider haben wir da zweimal wichtige Punkte liegen gelassen. Jetzt liegt es an uns, um es beim nächsten Mal besser zu machen“, hofft Trainer Karl Prügger auf eine Reaktion seiner Mannschaft.

Auch in Gattendorf waren die bisherigen Partien keine Selbstläufer, nach einem Unentschieden gegen Oggau erzielte man gegen Neudorf den Siegestreffer kurz vor Schluss. „Mit unserer Einstellung bin ich zufrieden, fußballerisch fehlt noch etwas“, sieht auch Gattendorf-Trainer Martin Cestnik sein Team noch nicht ganz auf der Höhe.

Dennoch geht es um wichtige Punkte im direkten Duell, beide Mannschaften könnten wertvolle Punkte sammeln und auch das Selbstvertrauen für die nächsten Runden steigern.