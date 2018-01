Über die Winterpause hatte Halbturn-Coach Reinhard Buchta eine bessere Defensive angekündigt. Nach dem Abgang von Martin Dudas hat Buchta nun stattdessen einen Defensivspieler nach Halbturn geholt. Jiri Cibulya soll ab der Frühjahrssaison dafür sorgen, dass der wieder einsatzbereite Goalie Rene Summer nicht so oft den Ball aus dem Netz holen muss. Mit einem Torverhältnis von minus sieben zählt man zum untersten Drittel der 1. Klasse Nord.

Mit Martin Rusnak hat man einen Knipser in der Offensive, der bereits achtmal in dieser Saison traf. In der Defensive sah die Bilanz allerdings weniger rosig aus, auch aufgrund einiger Verletzungen. Von seinem Neuzugang scheint Buchta bereits angetan: „Über den Winter ist es schwer, gute Defensivspieler zu bekommen. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt einen Kämpfer haben. Ich denke, er sollte uns weiterhelfen können.“

Ein Fragezeichen steht hinter Wolfgang Knöbl

Zum Wiederanpfiff sollen aber voraussichtlich alle angeschlagenen Stammspieler einsatzbereit sein. Das einzige Fragezeichen steht noch bei Wolfgang Knöbl: Der Routinier ist nicht nur spielerisch wichtig für die Mannschaft, sondern auch als Obmann des USV Halbturn aktiv. „Zumindest bis zum Sommer sind wir aber definitiv noch auf Wolfi angewiesen. Selbstverständlich entscheidet er selbst, ob er weiterkicken kann“, zeigt sein Trainer Verständnis.

Knöbl hatte einen Tag vor Weihnachten stationär im Spital verbringen müssen, da er wegen einer Entzündung mit Schmerzen im Knie zu kämpfen hat, die noch immer nicht gänzlich verschwunden sind.