Lange wurde gerätselt und spekuliert, nun ist es fix: Harald Nakovitz wird der neue starke Mann beim UFC Podersdorf. Nach dem Abgang von Christian Mayer, der zu Konkurrent Sankt Andrä wechselte, war man auf der Suche nach einem Trainer, der die Philosophie des Vereins fortsetzt und trotzdem seine eigene Linie mitenbringt. „Mit Nakovitz konnten wir sicher eine ideale Lösung präsentieren. Wir freuen uns auf eine gute Zeit“, sagte Podersdorf- Obmann Christian Lentsch über den neuen Trainer.

Vom Jugend- zum neuen Headcoach

Harald Nakovitz selbst wird für viele ein eher unbeschriebenes Blatt im Trainerbereich der Erwachsenen sein, da er aus der Nachwuchs - beziehungsweise aus der Jugendarbeit kommt. „Zuletzt hatte er die Trainertätigkeit bei der U14 von Wallern inne. Auch dort leistete er gute Arbeit und man merkte, dass er einen tollen Charakter und einen hervorragenden Umgang mit Menschen hat. Das war für uns auch eine entscheidende Komponente bei seiner Bestellung zum Chefcoach“, so Lentsch weiter. In Poderdorf weht in Zukunft jedenfalls viel neuer, frischer Wind.