BVZ: Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Vorbereitung des UFC Weiden?

Michael Guttmann: Die Zeit war schon sehr durchwachsen, natürlich auch bedingt durch das Wetter. Wir konnten bis dato kein Spiel auf Naturrasen absolvieren, doch die Jungs haben immer voll mitgezogen. Alles in allem bin ich zufrieden.

Der UFC Weiden ist für viele der Topfavorit auf den Aufstieg. Wie sehen Sie das?

Guttmann: Das ehrt uns, dass wir schon als Aufsteiger gelten. Doch davon können wir uns leider nichts kaufen. Es wird definitiv ein hartes Frühjahr, dass es so läuft wie im Herbst kann man sicher nicht voraussetzen. Wir haben auch einen recht kleinen Kader, da darf auch hinsichtlich Verletzungen nicht viel passieren. Unser Ziel ist es weiterhin, möglichst lange oben mitzuspielen. Was dann am Ende rauskommt, werden wir sehen. Bei uns spricht niemand von einem Pflicht-Aufstieg, es wird also kein Köpferollen geben, wenn wir nächste Saison nicht in der 1. Klasse spielen.

Was denken Sie, kann Neuerwerbung Marian Farkas die Guldan-Lücke schließen?

Guttmann: Anfänglich war Marian noch ein Fremdkörper in unserem Spiel, doch er integriert sich schon immer besser und trifft auch. Ich bin guter Dinge, dass er öfter netzt als Guldan.

Wer steigt am Ende auf?

Guttmann: Das ist schwer zu sagen. Doch ich denke, es wird ein Dreikampf zwischen Neusiedl 1b, Neufeld und uns. Ich hoffe natürlich, dass wir letztendlich einen Aufstiegsplatz haben und es unter die Top-Zwei schaffen..