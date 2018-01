Der Abgang von Angreifer und Torgarant Martin Guldan schmerzte den UFC Weiden. Man war bemüht, einen Ersatz für den zu Steinbrunn abgewanderten Legionär zu finden – und jetzt konnte man Vollzug vermelden. Marian Farkas kommt vom SC Wilfleinsdorf aus der 2. Klasse Ost in Niederösterreich.

Der Offensivmann soll die von Guldan hinterlassene Lücke im Angriffsspiel der Weidener schließen und für die nötigen Tore sorgen. Bei Wilfleinsdorf stellte er seinen Torriecher unter Beweis, traf er im Herbst in 12 Partien gleich siebenmal.

Nun hofft Weiden-Coach Michael Guttmann auf viele Tore seines Neo-Schützlings: „Marian wird uns sicher weiterhelfen, davon sind wir überzeugt. Er ist ein Arbeiter, der offensiv eigentlich überall eingesetzt werden kann. Ein beidbeiniger Spieler, der oft über die Seiten ausweicht. Er wird unser Offensivspiel bereichern und uns schwerer ausrechenbarer machen.“

Der Herbstmeister der 2. Klasse Nord konnte somit „nachrüsten“, um weiterhin Topfavorit auf den Aufstieg zu sein. Neben Farkas verstärkte man sich auch im Mittelfeld, holte man Patrick Pfeffer aus Frauenkirchen. „Patrick wird in der Zentrale zum Einsatz kommen und gibt mir mehr Möglichkeiten in Sachen Aufstellung“, so Guttmann.