Die beiden Thaler-Brüder und Werner Icelly – dieses Trio zieht rund um Kicker aus den benachbarten Gemeinden die sportlichen Fäden am Apetloner Rasen. Nachdem Stefan Wegleitner die Packler an den berühmten Nagel gehängt hatte, wuchsen Spieler wie Lukas Zirngast, Daniel Adrian oder Julian Schmid in wichtige Führungsrollen.

Doch um zum absoluten Leistungsträger zu werden, bedarf es auch bei den Blau-Gelben der Verpflichtung von starken Legionären. Obmann Josef Koppi und sein Funktionärsteam bewiesen in der Vergangenheit oft ein goldenes Händchen. Lediglich in der Vorsaison lief es mit den Auswärtigen – bis auf die beiden Top-Männer Peter Farkas und Goalie Jan Slovenciak – nicht ganz rund. Der Klassenerhalt wurde erst im letzten Spiel fixiert.

Als im Herbst Neo-Keeper Dusan Gerath derartig patzte, dass er flott seinen Urlaub antreten „durfte“, wurde er durch Matej Strapak ersetzt. Das Brüderpaar Lukas und Martin Sebek setzt derweilen offensive Akzente, Andrej Nemec sichert nach hinten ab. Mit Malik Cirak übersiedelte kein Unbekannter zu den Apetlonern. In der Vorbereitung schnupperten auch schon einige der Jungen Luft in der Kampfmannschaft.

Am Sonntag (15 Uhr) kommt Leithaprodersdorf. Dort kicken maximal drei Legionäre – der Rest gilt quasi als Eigenbau.