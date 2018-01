Auch beim SC Frauenkirchen hat die Vorbereitung schon begonnen. Trainer Hannes Schneider zeigt sich zufrieden.

Einerseits hat man sich gut verstärkt. Dass Thomas Csobadi aus Leobendorf kommt, war schon vor den Weihnachtsfeiertagen klar. Kevin Kurcsics aus Tadten präsentierte sich zum Auftakt „rundumerneuert“ – also wesentlich fitter als noch vor einigen Wochen.

Schneider ließ nach der Herbstmeisterschaft seine Kicker via Leistungstest durchchecken, die Daten aufzeichnen. Das gleiche Procedere gab es nun zum Start in die Rückrunde.

„Verschlechtert hat sich keiner“, erläutert der Trainer etwas schelmisch – wohlwissend, dass der eine oder andere Kicker auch „etwas mehr“ in der trainingsfreien Zeit hätte machen können. „Verbessern kann man sich im konditionellen Bereich immer.“

Zuletzt konnte ein weiterer Neuzugang präsentiert werden. Daniel Weinhandl (Ex-Parndorf II), der zuletzt in den USA im Rahmen seines Studiums ein Auslandssemester absolvierte, dockt in Frauenkirchen an. „Er ist nach Manuel Brunnthaler der Zweitfitteste“, zeigte sich Schneider vom Neuling beeindruckt.

Tormann-Verstärkung gesucht

Anscheinend hat das Kicken in einer College-Mannschaft doch etwas Positives bewirkt. Auch zwei rekonvaleszente Kicker sind schon wieder im Aufbautraining. Manuel Pinetz steht nach seiner Knorpelverletzung überraschenderweise schon im Lauftraining, auch Keeper Adi Kaiser dreht schon seine Runden.

Stichwort Tormann – hier sind die Funktionäre auf der Suche nach einer Verstärkung. Nicht, dass man mit Zweier Michael Rommer unzufrieden wäre – auf Nummer sicher will man in der Thermen-Arena allemal gehen. „Was ist, wenn da was passiert. Dann stehen wir etwas dumm da“, so Schneider. Zudem ist es bei Übungseinheiten, in welchen Spielformen trainiert werden, sinnvoll, wenn ein zweiter, gelernter und fitter Keeper zur Verfügung steht.

Von Samstag, 17. auf Sonntag, 18. Februar fahren die Frauenkirchener nach Salzburg. Dort wird die AKA der Bullen besucht, zudem ein Spiel gegen Liefering ausgetragen.