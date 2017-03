Vorweg – Endspiel ist die Partie zwischen Illmitz und Sankt Georgen noch nicht. Doch richtungsweisend ist das Match auf jeden Fall.

Dabei hatten sich beide Mannschaften die Saison ganz anders vorgestellt. Sankt Georgen startete als selbst ernannter Titelfavorit, Illmitz war im Juni 2016 immerhin Vizemeister.Nun spielen beide gegen den Abstieg – und hatten einen denkbar schwachen Start in die Rückrunde. „Verlieren verboten“, hatte UFC-Sportchef Christian Breyer vor dem Trausdorf-Spiel noch ausgegeben. Nach dem 0:3 starrte man etwas verdattert in den Regenhimmel.

Trainer Rolf Meixner meint, dass fünf Siege für den Ligaerhalt reichen. Wann man diese mache, sei egal. Doch, das was auf der Habenseite ist, liegt bekanntlich in trockenen Tüchern. Mit dabei soll wieder Ex-Profi Lukas Mössner sein und endlich auch in der Liga treffen.

Wunden lecken und eine Reaktion zeigen

„Ich bin schon geknickt“, gab Illmitz-Trainer Franz Ziniel am Sonntagabend zu. Kein Wunder, sein Team hatte kurz davor in Andau 1:6-Federn lassen müssen. Bis zur 22. Minute wurde man vorgeführt, da stand es bereits 5:0 für die Hausherren. „Wir werden die Lehren aus dem Debakel ziehen und uns am Samstag ganz anders präsentieren“, verspricht der Coach.

Er hadert mit der Personalsituation. Wolfgang Gmoser fällt noch länger aus. Leithammel und Routinier Hannes „Hanno“ Gartner ist zurzeit kein Thema. Aus beruflichen Gründen kann er fast nie trainieren – ihm fehlt somit die Kraft für einen Einsatz. Christoph Haider, im Herbst noch Stammspieler, zieht es vor, lieber in der Reserve zu spielen.

„Erste und Revue sind schon ein Unterschied“, ist sich Ziniel bewusst, dass es heuer sehr eng werden kann. Er appelliert an die Einstellung seiner Kicker. „Zweikampf und Biss sind jetzt Grundvoraussetzung.“