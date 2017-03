Es gab (gibt) Zeiten, da sagte man den Seewinkel-Klubs nach, dass sie zwecks Rettung der Nachbarn gerne Punkte verschenken.

Aber sicher nicht am kommenden Wochenende. Im Nachbarschaftsduell zwischen Wallern und Apetlon wird es heiß her gehen. „Wir sind Außenseiter, wollen aber einen Punkt“, meint etwa Apetlons Obmann Josef Koppi. Er baut auf die Defensive der Mannschaft. „Wir haben den besten Tormann der Liga.“

Illmitz mit keinen guten Erinnerungen an Andau

Im Sturm vertraut man in Apetlon auf Neuzugang Victor Michel. In Wallern ist man zwar gewarnt, jedoch selbstbewusst und optimistisch. „Da bin ich gespannt, wie die ihr Spiel anlegen“, meint USC-Coach Bernhard Rainprecht. „Der neue Stürmer ist kaum größer als ich.“

Rainprecht spielt damit auf den ehemaligen Apetloner Stil an, weite und lange Bälle nach vorne zu schlagen. Detail am Rande: Rainprecht kann das Spiel nicht selber coachen. Er weilt mit seiner Schulklasse auf Skikurs in Altenmarkt.

Aufsteiger-Trainer Christoph Tischler könnte sich zurücklehnen – mit 25 Pluspunkten hat man einen Top-Polster angesammelt. Die weiße Heimweste will er aber auf jeden Fall anbehalten. Die Gäste aus Illmitz haben mit den Andauern eine Rechnung offen. Die 1:2-Niederlage im Herbst läutete eine sieglose Durststrecke ein, die erst in Runde sieben beendet wurde.