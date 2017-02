Die Visitenkarte von Imre Lesko ist sensationell. In 94 Spielen (für Rust, Donnerskirchen und Nickelsdorf) traf er 88 Mal ins Netz. Das ergibt fast eine Einserquote.

Im Herbst erfüllte er diese noch bei seinem Ex-Brötchengeber Nickelsdorf. Am letzten Tag der Übertrittszeit wurde er von den Deutsch Jahrndorfern angemeldet.

Ob er auch für die ASVler auflaufen und treffen wird, ist fraglich. Imre Lesko übersiedelte im Herbst nach Deutschland, wo er jobmäßig als Personal- und Fitnesscoach arbeitet. Ob und wann er die Reise zum Training und Spiel wird antreten können, steht in den Sternen. „Ich rechne eigentlich nicht mit ihm“, erklärt Trainer Didi Bader. „Ich kann mir schwer vorstellen, wie das ohne Mannschaftstraining klappen soll.“

In der Reserve-Truppe hat er sicherlich ein Leiberl, zur Not auch als Stand-by-Stürmer. „Das geht aber wirklich nur, wenn extreme Not am Mann ist“, so Bader weiter. Die Deutsch Jahrndorfer begannen erst am 1. Februar mit der Vorbereitung. Nach drei super-harten Übungseinheiten setzte es bei SF Berg eine 0:4-Niederlage. „Wir haben den Start verschlafen und sind zum Schluss eingebrochen“, weiß Bader.