Zwar gibt es noch 21 Punkte zu vergeben, doch niemand kann sich vorstellen, alle sieben Partien in Serie zu gewinnen. Schon gar nicht die Tadtener – dort hat man sich mit dem Abstieg abgefunden.

Und: Der sofortige Wiederaufstieg im Sommer 2018 wird geplant. „Der Verein will die Mittel und den Rahmen aufstellen, damit das alles klappt“, erklärt Trainer Simon Knöbl.

Er hat im Winter also kein Himmelfahrtskommando übernommen, sondern darf längerfristig planen. Der Großteil der Kicker soll gehalten werden, um in der 1. Klasse Nord voll überzeugen zu können. Dass aber beispielsweise (der zurzeit verletzte) Torjäger Pavol Bures sicherlich auf der Wunschliste anderer Klubs steht, ist klar. Gehalten wird auch Trainer Knöbl. „Man hat die Situation exakt analysiert und möchte mit mir weitermachen“, so der Coach. „Wenn ich Trainer bin, dann in Tadten.“

Der kleine Spalt an Raum für Spekulation hängt mit der beruflichen Zukunft Knöbls zusammen. Der Ex-BFV-Geschäftsführer kann nicht garantieren, ob er ab Juli zeitlich stets zur Verfügung stehen kann.

In den kommenden Partien können die Tadtener nun druck- und stressfrei aufspielen. Vielleicht platzt jetzt der Knoten? „Gegen die ist es vielleicht schwieriger zu spielen als gegen Wallern“, weiß auch der Trainer des nächsten Gegners, Andau. Danach geht die Reise nach Sankt Georgen. Dort werden noch wichtige Punkte benötigt.