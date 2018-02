Als in der Regionalliga Ost der erste Rückrundenspieltag abgesagt wurde, sprangen die Wallern-Kicker als Sparring-Partner für den SC/ESV Parndorf ein. Die müden Knochen merkte man den USClern gleich an, Parndorf hingegen (das schon um Punkte geplant hatte) war da entsprechend weiter und siegte mit 4:0.

„In der Abwehr habe ich dennoch gute Ansätze gesehen“, hatte Wallern-Trainer Markus Halbauer auch Positives notiert. Gernot Oroszlan musste krankheitsbedingt passen, da musste schon umgestellt warden. Bitter ist, dass zahlreiche Junge angeschlagen sind, die im Herbst schon auf Einsätze lauerten und diese auch bekamen. Fabian Perlinger und Julian Kampf mussten beispielsweise zuletzt passen. Ob den Youngsters das intensive Training zuviel ist? „Es stimmt, wir haben vier- bis fünfmal pro Woche trainiert“, erläutert Halbauer. „Das war schon ein ordentliches Volumen, ab jetzt wird die Belastung etwas reduziert.“

Wetter spielt nicht mit

Eigentlich hätte der Coach schon längst mit dem taktischen Feinschliff beginnen wollen, was bei der aktuellen Wetterlage ein Ding der Unmöglichkeit ist. Wie weit ist eigentlich Winter-Neuzugang Jan Kadera? „Er braucht noch Zeit“, so Halbauer. „Abstimmung und Laufwege sind noch nicht optimal.“ Noch sind fast drei Wochen Zeit, um sich einzuspielen. In der Zwischenzeit büffelt Kadera auch Deutsch, um den Anweisungen des Trainerteams und der Mitspieler alsbald folgen zu können.