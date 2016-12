Erster, Letzter (in der BVZ-Burgenlandliga), Erster, Zweiter, Zweiter – Wallern kennt nur eines: Erfolg auf allen Linien oder Nicht-Erfolg.

Viele Spieler schon seit Jahren beim Klub

Der USC pendelte im letzten Jahrzehnt (2015 und 2009 stieg man jeweils auf) zwischen der 2. Liga Nord und der Landesliga. Als man am 13. Juni 2009 augrund eines 2:2-Remis in Steinbrunn Meister wurde, standen die beiden Thüringer-Brüder Gerald und Michael, Stefan Janisch, Christoph Müllner und Abwehrrecke Gernot Oroszlan auch schon am Platz. Von der Meistermannschaft 2015 sind nur mehr Attila Böjte, Balasz Laki und der ehemalige Goalgetter Wolfgang Roiss nicht mehr im Kader.

Vereinstreue pur – sollte das heute noch gelebt werden – in Wallern hat diese Tugend Tradition. Auch aktuell sieht alles perfekt aus. Trainer Bernhard Rainprecht übernahm im Sommer eine routinierte und eingespielte Truppe.

Mit acht Punkten Vorsprung auf das Verfolgerduo Gols und Andau kann man sich getrost zurücklehnen, der neuerliche Aufstieg wird sich kaum vermeiden lassen. Dabei konnte der Titelfavorit nur selten in Bestbesetzung antreten. Michael Thüringer fehlte komplett, Patrick Mayer verpasste die Hälfte der Hinrunde. Beide kommen wieder zurück.

Auf die Dienste von Roman Mihalik legt man in Wallern keinen Wert mehr. Mit dem aktuellen Spielermaterial soll das Auslangen gefunden werden, um nach 13 weiteren Runden immer noch an der Spitze zu stehen.