Wallern hat vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Andau und es somit selbst in der Hand, den Titel einzukassieren. Spielerisch präsentiert die Truppe von Trainer Bernhard Rainprecht nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Geplagt von Ausfällen muss der Coach ständig rochieren und experimentieren.

Rainprecht weiß, dass die aktuelle Zusammenstellung der Mannschaft für die Aufgaben einer BVZ-Burgenlandliga nicht ausreichend ist. „Ich habe meine Wünsche bereits dem Vorstand übermittelt“, so der Trainer. Ob alle erfüllt werden, steht also noch in den Sternen.

Ein Leitha-Schicksal (ebenso erging es Wallern in der Saison 2014/15, wo man gleich wieder absteigen musste), soll dem Klub bei einem möglichen Aufstieg erspart bleiben.

Stichwort „sparen“ – das muss man auf jeden Fall in Gols. Im Winter wurde schon Marek Pecho (einer der Bestverdiener) nach Frauenkirchen verscherbelt. Obwohl der Klub Erfahrung bis in die Regionalliga aufweisen kann, würde man ein Landesliga-Abenteuer wohl kaum stemmen können.

Sensationsaufsteiger Andau bekommt zwar eine neue Tribüne und hat schon fünf starke Legionäre im Kader. „Mehr geht nicht“, meint Trainer Christoph Tischler. Dass Jahre a la „Schoko-Unger“ wiederholt werden, erscheint utopisch.

Bleibt Siegendorf – hier passt der Kader und die Infrastruktur. „Hier riecht es schon etwas nach Aufstieg“, stellte auch Illmitz-Trainer Franz Ziniel fest.