Die Vorherrschaft an der Bundesstraße 50 wird am Samstag geklärt. Winden hat ein Heimspiel, präsentiert sich aber vor eigenem Publikum nicht immer in bester Laune. Gegen Siegendorf ging man 1:5 unter, gegen Trausdorf setzte es ein spätes 1:2. Dafür werden die Körner auswärts geholt – das 2:2 in Illmitz war wieder einmal eine Meisterleistung von Wille und Einsatz.

Die Burschen von Trainer Manfred Riedmayer wollen Vollgas geben, das Derby hat nämlich einige Gesetze. Mancher Akteur schnürte nämlich mitunter auch schon die Packler für den Gegner. Und: Riedmayer selber war selbst einmal Cheftrainer in Breitenbrunn. Die Ilena-Truppe benötigt noch einige Punkte, um den Klassenerhalt zu sichern. Der Vorteil seiner Mannschaft sind die Auswärtsstärke und die Einsatzbereitschaft. So manche Partie wurde zwar spät, aber doch gedreht.

„El Classico “ und das Abstiegsgespenst

Freundschaftshilfe wird zwar oft erwartet, am Sonntag aber wird sie über 90 Minuten ausgeblendet. Apetlon benötigt jeden Punkt wie einen Bissen Brot. Die Kicker von Trainer Peter Cinege (laut Obmann Josef Koppi sitzt er fest im Sattel) haben im Frühjahr noch kein Spiel gewonnen.

Nachbar Illmitz will und darf auch keine Schützenhilfe leisten. „Wir sind da noch nicht durch“, erläutert Trainer Franz Ziniel die Lage. Mit einer Niederlagenserie könnte man ganz nach hinten rutschen. Davon sind die Illmitzer aber momentan weit entfernt. Das Team hat sich in der Rückrunde stabilisiert und nach der 1:6-Auftakwatschn in Andau gut erholt.

Apetlon hofft auf die Rückkehrer. Werner Icelly wird im „Il Classico“ des Seewinkels sicher auflaufen. Fraglich ist, ob Stürmer Michael Victor schon so weit ist. „Unter der Woche werden wir mehr wissen“, so Koppi. Zuletzt war der Sturm der Apetloner ein laues Lüfterl, Not-Stürmer Erik Takac blieb oft allein auf weiter Flur.