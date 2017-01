Am 27. Jänner ist es soweit, da wird die 24-Stunden-Tour über die Bühne gehen. Relativ früh (Startzeit des Original-Trails ist um 4.30 Uhr) und bei möglicherweise recht frischen Bedingungen werden die wackeren Teilnehmer das Event in Angriff nehmen.

Andrang größer als in Vorjahren

Im Winter rund um den Neusiedler See zu gehen, zu laufen oder zu biken, ist generell eine lange, weite und reale Abenteuer-Reise, die Mut und Kraft erfordert. Nichtsdestotrotz ist der Andrang bei der diesjährigen Tour noch größer als die Jahre davor. Schon nach ein paar Wochen war die Tour ausgebucht und man konnte keine Anmeldungen mehr annehmen, hat man jetzt schon den Rekord für die österreichweit größte Veranstaltung in dieser Kategorie inne.

"Weg zu neuen Erfahrungen"

zVg

„Der Andrang freut uns natürlich riesig. Doch wir streben nicht nach Rekorden, sondern wollen die Menschen in Bewegung bringen“, so der Tenor der Veranstalter. „Die Teilnehmer sollen das gute Gefühl der wohltuenden Erschöpfung wiederentdecken. Selbstbestimmt an seine Grenzen zu gehen heißt auch, seine Grenzen zu kennen. Die 24-Stunden Extrem Tour ist ein Abenteuer, ein Weg zu neuen Erfahrungen und auch ein Pfad zu sich selbst“, so die Veranstalter über die Intention der Grund Idee des Events.

Unter dem Motto „live, love, move“ bahnen sich die Teilnehmer den Weg durchs einzigartige UNESCO Welterbegebiet Fertö-Neusiedlersee, das aus unendlich vielen visuellen und akustischen Eindrücken besteht, die auch jeder Bewerber für sich selbst erfahren wird.

Die letzten Vorbereitungen auf die Tour haben bereits begonnen und die Veranstalter fiebern dem Startschuss schon sehnsüchtig entgegen. Denn auch heuer gilt natürlich wieder: Auch wenn vielleicht nicht jeder das Ziel erreichen wird, wird letztendlich aber jeder wieder sein Ziel erreichen und magische Momente für sich und den zukünftigen Lebensweg mitnehmen.