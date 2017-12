Zum achten Mal veranstaltete die ASKÖ Burgenland gemeinsam mit der Wiener Städtischen die „ASKÖ-Hallenmeisterschaften“.

Einen Tag vor Weihnachten fand der „Hallencup“ im Landessportzentrum VIVA, Steinbrunn, statt. Teilnahmeberechtigt waren sämtliche Mitgliedsvereine des Burgenländischen Fußballverbandes. Mit dabei auch der Masters-Rekordsieger Parndorf.

Makellose Gruppenphase der Hafner-Truppe

Das Ziel war klar: „Wir wollen Punkte für das BFV-Masters machen, dann sind wir fix dabei“, so Parndorfs Trainer Paul Hafner. Seine Truppe hatte ja bereits beim Turnier in Oberpullendorf angeschrieben, dort mit dem Turniersieg 117 Punkte eingefahren. Und obwohl der SC/ESV am Tag vor dem Turnier seine Weihnachtsfeier hatte, spielten Mario Wendelin und Co. eine gute Vorrunde.

Zwar fiel der knappe 2:1-Sieg gegen den 2. Klasse Nord-Klub Neufeld unter die Kategorie „harte Arbeit“, dafür gelang gegen den großen Hallen-Rivalen Mattersburg Amateure ein 5:4-Erfolg. Ein 3:1-Erfolg gegen die U18 aus Wiener Neustadt machte die makellose Gruppenphase — un puncto Zählern — perfekt.

„Wir hatten in den ersten beiden Spielen gegen Wiener Neustadt und Neufeld Startschwierigkeiten, gegen die Mattersburger war es aber ein durchaus starker Auftritt“, so Hafner. Die Parndorfer waren damit als Sieger der Gruppe A für das Semifinale gesetzt.

In der Gruppe B dominierte das Veranstalter-Team aus Draßburg. „Wir sind mit einer sehr jungen Mannschaft angetreten und haben uns wirklich gut verkauft“, so Thomas Mandl, der den ASV bei diesem Turnier coachte. Nach dem 4:4-Auftaktremis gegen Steinbrunn bezwang man die AKA Burgenland U18 mit 4:2 und Hirm schoss man mit 11:0 aus der Halle. Der Gruppensieg war somit für die Draßburger fixiert.

SVM Amas gelang im Finale die Revanche

Das zweite Halbfinal-Ticket wurde im letzten Spiel der Vorrunde ermittelt. Steinbrunn genügte ein Unentschieden gegen die AKA U18. Ein umstrittener Steinbrunn-Penalty sorgte letztlich in einer hitzigen Partie für das 3:3-Unentschieden, das Steinbrunn ins Semifinale brachte. Dort unterlag der 1. Klasse Nord-Klub Parndorf mit 3:2. Im zweiten Halbfinale kam es somit zum Bezirks-Duell zwischen den Mattersburg Amateuren und Draßburg. Am Ende waren der aktuelle Masters-Sieger einen Tick abgezockter und setzte sich mit 4:1 durch.

Im Endspiel gab es also erneut das Duell Mattersburg gegen Parndorf. Wie schon im Gruppenspiel führte der SVM mit 3:1, kassierte dann aber das 3:2 und musste zittern, weil Parndorf auch die eine oder andere Chance auf den Ausgleich vorfand. Das 4:2 sorgte dann aber für die Entscheidung und den Sieg beim ASKÖ-Hallencup in Steinbrunn. Für Parndorf bedeutete Platz zwei die fixe Teilnahme beim BFV-Hallenmasters.