Das nennt man einen Einstand nach Maß: Gleich bei seinem ersten Auftritt als Neudorf-Coach durfte sich Ernst Horvath über einen grandiosen 7:0-Erfolg gegen Jois freuen. Bereits in der Vorwoche, als Sektionsleiter Christian Pahr das Team in Oggau betreute, war man erfolgreich gewesen – daran knüpft man nun unter dem neuen Trainer auf erfolgreiche Art und Weise an.

Nach nur zwei gemeinsamen Trainings zeigte sich die Mannschaft von seiner besten Seite. Etwas, das den neuen Trainer nur bedingt überrascht: „Ich habe die Mannschaft bereits gegen Oggau beobachtet und gesehen, dass sehr viel Potenzial in der Mannschaft steckt.“

Zudem lobte der ehemalige Trainer von Sommerein den Einsatz seines Teams in den bisherigen gemeinsamen Trainings: „Da merkt man sofort, dass da jeder einzelne mit Freude dabei ist.“

Ein Saisonziel gibt der Nachfolger von Langzeit-Trainer Dieter Firmkranz noch nicht ab: „Aktuell wollen wir so viele Punkte wie möglich mitnehmen, zur Winterpause werden wir dann sehen, was möglich ist.“ Nächster Gegner ist mit dem SK Pama gleich der Tabellenführer. Nach den zwei hohen Siegen zuletzt überwiegt nach den jüngsten Ergebnissen, in denen man auch in der Defensive nichts zuließ, die Zuversicht vor der Schlagerpartie der zehnten Runde.