Noch wenige Monate ist Zeit, dann startet der Niederösterreicher Michael Strasser vom burgenländischen LTC Seewinkel im Juli das bisher wohl größte Rennen seines Lebens. Seine Leistungsfähigkeit und seinen eisernen Willen hat er bereits bei seiner Weltrekordfahrt quer durch Afrika bewiesen. Jetzt verschlägt es ihn im heimischen Sommer nach Amerika, wo er 23.000 Kilometer mit dem Rad zurücklegen möchte. Von Alaska bis nach Patagonien – schneller als alle anderen, die das bisher versucht haben.

„Ich bin gerade am Heimweg von meinem fünfwöchigen Aufenthalt in Stellenbosch bei Kapstadt“, erzählt der Sportler. Gemeinsam mit neuer Trainingsgruppe, der drei Weltmeister angehören, wurde Tag für Tag bei optimalen Bedingungen viel Zeit am Fahrrad verbracht und bereits längere Einheiten für sein „Ice2Ice“-Projekt absolviert.

Neue Methoden plus Schuften im Kraftraum

Doch der Extremsportler verrät, dass Einheiten am Rad zu wenig seien, um solch ein Mega-Projekt schaffen zu können. „Ins Training werden einige neue Ideen und Ansätze eingebaut. Nur wer Neues probiert, kann sich auch nochmals weiterentwickeln. Viele Stunden verbringe ich im Kraftraum, denn nur ein komplett ausgereizter Körper kann solche Strapazen über so lange Zeit auch durchstehen.

Nur Rad zu fahren wäre viel zu wenig“, weiß Strasser, auf welche Komponenten es im Training ankommt. Auch einige Testwettkämpfe absolvierte er bereits, schließlich braucht es in einem Rennen definitiv noch mehr Anstrengung als in Trainingseinheiten.

Neben seiner sportlichen Aufgabe in Südamerika wartet des Weiteren auch eine große logistische Herausforderung auf den Athleten. „Es handelt sich um die längste Durchquerung der Welt. 14 Länder mit zum Teil umfassenden Zoll- und Einreisebestimmungen müssen koordiniert und vorbereitet werden.

Mehrere Begleitautos müssen angeschafft und auf meine Anforderungen angepasst werden. Mein Afrika-erprobtes Auto wird nach Südamerika verschifft, ein weiteres muss für mich in Alaska umgebaut werden“, erzählt Strasser Details über die Rahmenbedingungen seiner Extrem-Fahrt.

„Ich wachse an meinen Aufgaben, die noch so verrückt klingen mögen. „Ice2Ice“ hat einfach einen unglaublich großen Reiz für mich.“ Extremsportler Michael Strasser über sein kommendes Projekt

Ab Juli 2018 geht er wie schon in Afrika mit einem kleinen Team mit dem Fahrrad auf die Reise und versucht, eine unmöglich klingende Aufgabe positiv abzuschließen. „Ich wachse an meinen Aufgaben, die noch so verrückt klingen mögen. „Ice2Ice“ hat einfach einen unglaublich großen Reiz, nie zuvor hat das jemand in meiner angepeilten Geschwindigkeit versucht – deshalb wage ich mich auch an das Projekt, und trainiere fokussiert wie nie“, beschreibt der LTC Seewinkel-Athlet aus Niederösterreich seine Motive. Es besteht also die Möglichkeit, dass Strasser im Juli wieder Geschichte schreibt.