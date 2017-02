Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt .

In den gestrigen Vormittagsstunden wurden die Beamten der Polizeiinspektion Kittsse von einem aufmerksamen Zeugen verständigt, dass ein unbekannter Mann soeben versucht, am Bahnhofsvorplatz des Bahnhofes in Kittsee ein dort abgestelltes und versperrtes Mountainbike zu stehlen.