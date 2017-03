Play-Offs ade? Mit einigen (unnötigen) Niederlagen manövrierten sich Neusiedls Basketballer in eine Situation, wo sie nicht hin wollten. Zu Beginn der Rückrunde waren eigentlich alle Weichen auf die Final-Four-Runde gestellt - doch schwache Leistungen in naher Vergangenheit ließen den Traum und das Ziel der Play-Offs leider in weite Ferne rücken.

Ohne Sieg gibts auch keine Play-Offs

Ernüchternd war oder ist vor allem, dass ein fitter und in Normalform agierender Kapitän Rieder-Mikula für die Störche zu wenig ist. Das Kollektiv konnte in den letzten Partien nicht überzeugen. Jetzt gilt es, die Kräfte zu bündeln und die volle Konzentration auf die letzte Partie im Grunddurchgang gegen Mattersburg zu richten. Denn es gilt das Motto: Verlieren verboten, um es zu schaffen.