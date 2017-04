Kommendes Wochenende ist es soweit, Play-Off-time in der Landesliga. Die Storks aus Neusiedl treten beim ungeschlagenen Leader Jennersdorf an und werden versuchen, eine kleine Überraschung zu schaffen.

Doch am Samstag wird von den Seestädtern einiges abverlangt, um Jennersdorf tatsächlich zu ärgern. Wenn man die gesamte Saison bisher als Maß heranzieht, dann sind die Rollen klar verteilt. Jennersdorf fegte förmlich über jeden Gegner hinweg, während sich die Störche immer wieder schwer taten, konstant zu punkten.

Rieder-Mikula als Trumpf der Storks

Letztendlich erreichte man aus Sicht von Neusiedl am letzten Drücker die Play-Offs, wo man jetzt die Chance hat, zu zeigen, was man drauf hat. Doch leicht wird die Aufgabe in Jennersdorf sicher nicht, das steht fest.

Auf einen Spieler bauen die Neusiedler besonders: Kapitän und Leader Rieder-Mikula, der mit seinen teiweise herausragenden Auftritten einen großen Anteil am Erreichen der Play-Offs hatte. Wenn er gut drauf ist, ist etwas möglich. Doch allein auf ihn darf man sich nicht verlassen, denn dazu ist der Gegner zu stark. Im Kollektiv heißt es kämpfen, dann kann man auch siegen.