Nach der zuletzt knappen Niederlage gegen die Warriors wollte man sich gegen die Mattersburg Rocks wieder rehabilitieren und so einen großen Schritt Richtung Play-offs machen. Adler, Demeter und Holeschofsky meldeten sich wieder fit und so konnte man, im Gegensatz zur letzten Partie in Eisenstadt, wieder mit einem guten und größeren Kader antreten.

Das Spiel startete dabei nach Wunsch der Gäste aus der Seestadt. Zwar versuchten die Mattersburger mit Defensiv-Pressing den Störchen die „Flügel zu stutzen“, jedoch wussten die Neusiedler die sich dadurch ergebenden Räume perfekt zu nutzen und man scorte nach Belieben. Vor allem auf Kapitän Marcus Rieder-Mikula war einmal mehr Verlass, der mit gutem Beispiel voranging und für sein Team einfach unersetzbar ist. Er machte 30 Punkte und hatte so wieder einen Löwenanteil am Sieg der Storks.

Play-offs als Ziel für die ganze Saison

Die Rocks versuchten alles, doch an diesem Tag traten die Störche kompakt und stark auf und spielten sich einen konstanten 19-Punkte Vorsprung heraus. Generell scorten viele Spieler der Neusiedler gut und somit konnte man am Ende einen souveränen und nie gefährdeten 90:77-Sieg gegen die Mattersburger Rocks feiern. Damit sieht es auch richtig gut aus, betreffend der Finalrunde, der Play-offs. Vor Saisonbeginn hatte man die Play-offs als Ziel ausgegeben. „Alles, was noch dazu kommt, nehmen wir natürlich gerne mit“, hieß es damals von Seiten des Klubs.

Heute sieht es ganz danach aus, als wäre der Play-off-Platz in greifbarer Nähe – mit dem Siege gegen die Mattersburger kam man dem auch wieder einen Schritt näher.

In knapp zwei Wochen kann man fast schon alles fixieren, wenn dann die Warriors aus Eisenstadt zu Gast in der Seestadt sind. Wenn der Play-off-Platz einmal eingetütet ist, dann kann man den hungrigen Störchen auch noch mehr zutrauen.