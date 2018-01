Am Wochenende wurden die Kids-Hallen-Landesmeisterschaften 2018 sowie ein Jugend-ITN-Turnier in der Bakl-Halle in Oslip ausgetragen. In diesem Jahr nahmen bei den Kids-Landesmeisterschaften 52 Spielerinnen und Spieler teil, beim parallel geführten ITN-Turnier nur zehn Jugendliche. Turnierorganisator Michael Erdt zur Nennungsanzahl:

„Mit den Nennungen bei den Kids sind wir zufrieden, leider sind bereits vor dem Turnier bzw. im Turnierverlauf noch ein paar krankheitsbedingt ausgefallen. Für das ITN-Turnier hätten wir mit mehr Nennungen gerechnet, leider wurde diese zusätzliche Wettkampfmöglichkeit nicht wirklich wahrgenommen!“ Die Spiele, welche größtenteils sehr fair abliefen, standen unter der Beobachtung von Oberschiedsrichter Hans Miehl.

Auch einige Tennis- „Cracks“ aus dem Bezirk waren bei diesem Event dabei und ließen es sich nicht nehmen, sich um die ersten Plätze zu matchen. Allen voran Konstantin Pürrer vom TC Jois, sowie Elias Strohmayer vom TV Pamhagen. Die beiden Bezirks-Spieler kämpften sich im U10-Bewerb bis ins Semifinale vor – wo für beide allerdings Endstation war. Im Spiel um Platz drei setzte sich dann Strohmayer mit 4:1 und 4:2 durch.

Erdt bedankte sich bei der Siegerehrung für die Teilnahme sowie für die tollen Spiele, welche den Zuschauern geboten wurden. Ein weiterer Dank erging an alle Sponsoren und Pokalspender, ohne die es eine derartige Veranstaltung nicht geben würde.