Rund 130 Funktionärinnen, Sportlerinnen, Funktionäre und Sportler sowie auch einige Sportler-Eltern waren beim ersten Union-Bezirkstag dieses Jahres in Winden am See dabei. Neben vielen Infos für die Vereinsleitungen gab es auch Grund zur Freude bei der großen Sportlerehrung und Union-Leistungszeichenverleihung.

Horst Gmasz bekam das Ehrenzeichen verliehen

Die Sportunion Burgenland lud wie schon 2016 zu bezirksübergreifenden Bezirkstagen. Beim ersten dieses Jahres im Nordburgenland, der für die Bezirke Neusiedl, Eisenstadt Umgebung und Eisenstadt ausgerichtet wurde, verfolgten gut 130 Personen das interessante Programm.

Ausgezeichnet. Die U13 des Union Grande Volley Frauenkirchen wurde für ihren Landesmeistertitel in Winden geehrt. | BVZ, zVg

Neben zahlreichen Infos für die Vereinsleitungen wurden auch Leistungszeichen an verdiente Sportlerinnen und Sportler, sowie ein Funktionärsehrenzeichen vergeben. Im Anschluss blieb bei einem gemeinsamen Abendessen noch genügend Zeit, um über sportliche Erfolge und kleinere und größere Herausforderungen im Vereinsleben zu plaudern.

Die geehrten Sportlerinnen und Sportler freuten sich gemeinsam mit ihren Vereinsvertretern. Geehrt wurden Athleten folgender Vereine: Union Track and Field Parndorf, Union Triathlon Team Burgenland, URC Leithaprodersdorf, UTC Halbturn, Union Eisenstadt Turnen, Union Grande Volley, Eisenstädter Schwimm Union und Sportunion Schachfreunde Eisenstadt.

Brigadier Roland Resatz vom Union Tri-Team Burgenland wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Sportunion für seine Verdienste um den Sport und die Union ausgezeichnet. Das Silberne Funktionärsehrenzeichen gab es für Horst Gmasz vom Union Schachclub Purbach für seine Verdienste um den Schachsport. Nach dem Bezirkstag in Winden freut man sich schon auf die kommenden.