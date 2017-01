Wimpassings Ex-Kapitän Theo Koch kam nach seinem Abgang rasch bei einem anderen BVZ Burgenlandligisten unter und wechselte zum FC Deutschkreutz. FCD-Trainer Roman Fennes handelte in der vergangenen Woche blitzschnell.

Der Coach hält große Stücke auf seine Neuverpflichtung: „Theo ist ein Leadertyp und zudem sehr routiniert. Er ist vielseitig einsetzbar, was uns mehr Varianten ermöglicht.“

Der Spieler selbst freut sich schon auf die neue Herausforderung mit den Mittelburgenländern: „Es freut mich, dass ich bei so einem Traditionsverein spielen darf und brenne schon auf die neue Herausforderung in Deutschkreutz. Primäres Ziel ist sicherlich der Klassenerhalt, ich hoffe, ich kann der Mannschaft mit meiner Routine weiterhelfen. Der Kader ist nicht der größte, aber die Qualität der Mannschaft ist stark“, so Koch.

Nun sind die Wimpassinger noch weiterhin auf Spielersuche. Das lästige Thema mit den beiden Neuverpflichtungen aus Haitzendorf sollte bald erledigt sein. „Bei Luca Radulovic dürfte der Transfer durch sein und bei Kai Fazeny bin ich guter Dinge, dass wir diese Woche alles erledigen können“, berichtete Präsident Richard Lochar. Es fehlt noch ein Stürmer