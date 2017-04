Nachwuchsteam 2016. Julian Pfneiszl, Ilya Danzinger, Balint Böcskei, Adam Köver, Aldin Demirovic, Tobias Domnanovich, Rijon Xhoxhaj, Patrick Biehlo, Thomas Moritz, Nico Kappel, Raphael Fischer, Dominik Samardzic, Samuel Fischer, Qerim Sylai, Felix Schmidt, Ali Shamsodin und Alexander Denk (v.l.) von den SC Oberpullendorf Juniors U14. | BVZ

Ohne Zweifel ist die Pamhagnerin Anna Nyikos eines der größten Talente im burgenländischen Tennissport. Ihre tollen Ergebnisse in der Vergangenheit und ihr großes Potenzial machen die junge Nachwuchshoffnung aus dem Norden des Landes zu einer Sympathieträgerin, auch schon in jungen Jahren.

Vor sechs Jahren begann die heute 12-jährige Anna ihre Karriere bei ihrem Stammverein TC Pamhagen. Nach einigen Einheiten bei Jugend-Coach Reinhold Koppi (auch ein Sieger unserer Sportlerwahl, Anm.) folgten zahlreiche Podestplätze bei Turnieren sowohl auf Landes-, als auch auf Bundesebene.

Dabei fiel die Rechtshänderin besonders durch ihre Präzision und ihren Willen auf und stach so auch positiv hervor. „Sie spielt Tennis mit viel Herz und Leidenschaft. Anna verliert nie die Freude am Training und absolviert jede Einheit extrem fokussiert und ehrgeizig, das imponiert auch uns als Eltern“, sagte Annas Vater Dieter Nyikos.

„Sportbegeistert und sehr ausgeglichen“

Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass die junge Sportlerin des Jahres gerade erst am Anfang ihrer Entwicklung steht und bei dem Biss, den sie zeigt, nach oben hin auch keine Grenzen gesetzt sind. „Unsere Tochter lebt für den Sport. Neben der Schule gibt es für sie nur Tennis. Selbst wenn sie nicht Tennis spielt oder kein Training hat, sprechen wir über vergangene Einheiten oder Dinge, die sie sich bei den Profis im Fernsehen abschaut“, so ihr Vater.

Die bewegungsfreudige Anna, die viele verschiedene Sportarten als ihre Hobbys nennt, wirkt sehr ausgeglichen und in sich ruhend, wie uns ihr Vater verrät: „Sie sieht den Sport als Ausgleich für die Zeit, die sie in der Schule verbringt. Anna liebt die Natur und dementsprechend auch verschiedene Outdoor- Sportarten, wie etwa Schwimmen oder Radfahren. Dadurch kann sie gut abschalten, das ist schön zu sehen.“ Lässt sich gespannt darauf achten, wie sich Anna Nyikos in naher Zukunft schlagen wird und ob sie ihr Talent und ihr Biss irgendwann vielleicht sogar an die Weltspitze des Tennis führen wird.