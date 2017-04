Seit Jahren schon ist Mattersburg der Lebensmittelpunkt von Markus Kuster. Fußballakademie, dann die Profiabteilung des SV Mattersburg – der SVM-Tormann arbeitet und lebt hier, seit das runde Leder sein Dasein augenscheinlich prägt.

Spätestens dann, wenn das Wochenende nach den Spielen ausklingt, zieht es den 23-jährigen Profi aber kurzfristig wieder in den hohen Norden des Landes – konkret in seine Heimat nach Pama. „Ich bin generell ein extremer Familienmensch, der auch sehr heimatverbunden ist.“ Klar also, dass Markus Kuster an einem Sonntag im Lauf des Tages schon einmal im elterlichen Gasthaus in Pama anzutreffen ist. „Jeder kennt hier jeden, das ist einfach sehr nett.“

Heinzelmännchen hier, Nationalteam da …

Ebenso klar ist, dass die Leute in Pama ihren Markus Kuster bei der BVZ-Sportlerwahl fleißig unterstützten und ihm mit 77.369 Stimmen den Sieg im Bezirk Neusiedl/See sowie Platz drei in der Gesamtwertung bescherten. Mama Monika Kuster organisierte hier eine Gruppe fleißiger Heinzelmännchen, auch Markus’ Oma Anna Bartolich schrieb sich die Finger wund – und füllte alleine 19.700 Stimmzettel selbst aus.

Neue Zeit: Mehrmals war Markus Kuster bereits beim U21-Team, die jüngste Einberufung in die Nationalmannschaft von Teamchef Marcel Koller (r., links Tormanntrainer Klaus Lindenberger) war aber eine Premiere. | zVg

„Das war wirklich eine tolle Sache – ein herzliches Dankeschön an alle, die mich gewählt haben.“ Sportlich erlebte die Nummer eins im Tor der Grün-Weißen mit der Nachnominierung in das Nationalteam zuletzt ein absolutes Highlight.

Zwar kam Kuster beim Testspiel gegen Finnland nicht zum Einsatz, die vier Tage gemeinsam mit dem Team waren aber schon ein Erlebnis für sich, wie er erzählt: „Ich habe am Samstag kurzfristig von meiner Einberufung erfahren und musste innerhalb einer Stunde beim Training in Wien sein. Dort hat dann Teamchef Marcel Koller in der Kabine auf mich gewartet und mich empfangen. Nach den vier Tagen habe ich mich gefühlt, wie wenn ich schon ewig dabeigewesen wäre – so gut wurde ich aufgenommen. Alle waren sympathisch und das sportliche Niveau war top. Ganz egal, ob du da vom Vorletzten der Bundesliga oder von einem internationalen Top-Klub kommst, hier begegnen sich alle auf Augenhöhe. Das war wirklich eine tolle Erfahrung für mich.“