Die Neusiedler U12 holte sich bei der BVZ-Sportlerwahl den Sieg in der Kategorie „Nachwuchsteam“ mit 1.913 Stimmen. Und die Mannschaft hat sich das auch redlich verdient. „Es ist wirklich eine zusammengeschweißte Einheit. Ein tolles Team“, wird Coach Michael Lidy nicht müde, seine Truppe zu loben.

Die Siegerehrung in Eisenstadt war für die Kids eine tolle Erfahrung. „Einmal auf der Bühne zu stehen, noch dazu vor den Augen so vieler prominenter Leute: Das war schon was für die Jungs“, so Lidy.

Der Spaß kam natürlich auch nicht zu kurz: „Das Eis hat ihnen auch sehr gut geschmeckt“, schmunzelt Lidy, der gemeinsam mit NSC-Kicker Patrick Kienzl das Training bei der Neusiedler U12 leitet. Damit nicht genug: Sogar einen Mentaltrainer gibt‘s bei der U12. „Damit die Kinder auch von einem dritten Coach lernen, ein Team zu sein. Und außerdem bringt das große Abwechslung ins Training“, weiß Lidy.

Apropos Abwechslung: Heuer waren die U12-Kids schon auf Trainingslager in Lipot, was freilich in Sachen Teambuilding enorm wichtig war. Lidy: „An dieser Stelle sage ich auch Danke an die Eltern, die ihre Kinder unterstützen und das Ganze überhaupt erst möglich machen.“

Coca-Cola-Cup steht vor der Tür

Wie geht es bei der Nachwuchsmannschaft aus Neusiedl weiter? Diese Woche startet die U12-Meisterschaft in die Rückrunde. Heute, Mittwoch, treffen die Youngsters um 17 Uhr auf eigener Anlage auf Mönchhof. Am Samstag steht dann der Coca-Cola-Cup in Rohrbach am Programm, wo die Neusiedler für eine Überraschung sorgen wollen. „Und im Sommer wollen wir bei einem international besetzten Nachwuchsturnier in Budapest teilnehmen. Die Planungen dafür laufen bereits“, so Lidy.