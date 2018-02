Eine Delegation des Jiu Jitsu Club (JJC) „Vila Vita Pannonia“ Wallern war am Wochenende bei den Italian Open in Bologna am Start. Ausgetragen wurde das Event im Ne-waza-, Duo- und Fighting-System.

Am meisten abräumen konnte dabei Lisa Fuhrmann: Sie holte sich sowohl im Ne waza- und im Fighting-Bewerb die Goldmedaille und besiegte die internationale Konkurrenz. Die Europameisterin zeigte sich damit vor der Jugend-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi von 1. bis 5. März in Top-Form.

Ebenfalls mit Gold behängen durfte sich die zweite Europameisterin in Verein und Familie, Lisas Schwester Anna Fuhrmann: Sie erkämpfte in ihrer Fighting-Klasse den Sieg. Mit der starken Leistung konnte sie sich sogar die Silbermedaille in der Allgemeinen Klasse holen und den Medaillenspiegel des JJC Wallern weiter aufbessern.

Ebenfalls erfreulich aus Vereinssicht war am Wochenende auch das Abschneiden von Selina Novak, die sich in ihrer Klasse den dritten Platz schnappte.

Insgesamt holten die Vila Vita Pannonia-Kämpferinnen dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze bei diesen Italian Open in Bologna.

Lisa Fuhrmann, Vanessa Klinger und Laura Schmidt werden beim Kodokan Open in Hamburg am Start sein.