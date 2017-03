Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass Michael Strasser den zweifachen Weltrekord von Kairo nach Kapstadt aufgestellt hat. Für ihn kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen „Erfolg kennt keine Pause. Ich bin wieder mitten im Formaufbau für meine weiteren sportlichen Herausforderungen“, erzählt der LTC Seewinkel-Athlet aus Niederösterreich.

Bereits Ende Jänner ging es für Strasser in seine „zweite“ Heimat nach Südafrika. Dort verbrachte er insgesamt sechs intensive Wochen, um wieder an das Leistungslevel wie vor einem Jahr heranzukommen.

„Mein Körper benötigte nach dem geglückten Weltrekord einige Monate an Ruhe. Ich habe heuer kein Mammut-Projekt geplant, werde aber einige Extrem-Triathlons absolvieren“, möchte sich der zweifache Weltrekordhalter wieder in Wettkampfsituationen Mann gegen Mann beweisen. Gerade in Südafrika findet Michael Strasser ideale Bedingungen vor und kann mit der Weltelite im Radsport trainieren. „Gemeinsam gehen wir hier an unsere Grenzen.“