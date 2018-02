Bis vor zwei Jahren spielte Karoline Kugler noch für die Wiener Neustädter Damenmannschaft Fußball. Dann löste sich das Team auf. „Da habe ich eine neue Mannschaftssportart gesucht und bin über einen Nachbarn zum Flag Football gekommen“, so Kugler, die gleich Feuer und Flamme für das Spiel war: „Ich lebe für Ballsport-Arten, und Flag Football verbindet außerdem vieles, was Körper und Geist beansprucht. Das ist einfach eine tolle Kombination für mich.“

EM-Titel in der Tasche, jetzt soll WM-Sieg her

Die Athletin erklärt: „Man muss ein taktisches Spielverständnis haben, Schnelligkeit und Koordination sind wichtig.“ Für die Neudörflerin, die ja schon zu ihren Fußball-Zeiten eine starke Athletik auszeichnete, ein mehr als passender Sport. Den übte sie rasch gut aus und spielte sich schnell in die Notizblöcke der heimischen Teams. Tätig ist sie für die Klosterneuburg Indians in der Flag Liga Ladies und für die ASKÖ Neudörfl Pekkas, ein Mixed Team, in der Flag Liga Start.

Seit Längerem steht Kugler auch im Nationalteam, das 2017 Europameister wurde und am Wochenende ein Trainingscamp in Ritzing abgehalten wird. Nicht ohne Hintergrund. Die rot-weiß-roten Flag Football-Spielerinnen haben heuer ein erklärtes Ziel – das heißt Weltmeisterschaft. Dort wollen die Österreicherinnen nicht nur eine gute Rolle spielen, sondern ganz vorne mitmischen. „Darauf liegt unser Fokus. Wir haben bei der EM gezeigt, dass wir Titel holen können und haben auch bei der Weltmeisterschaft viel vor“, meint die einzige Burgenländerin im Nationalteam-Kader.

Deshalb steht das Team schon längst in der Vorbereitung. Kugler: „Die hat bereits gleich nach der EM begonnen, Pausen gibt es kaum.“ Die WM wird übrigens im Sommer stattfinden, der Spielort ist noch offen.