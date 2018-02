Mit ihrer Verletzung hat die steile Karrierekurve von Stefanie Kremener einen kleinen Knick bekommen. Die Neusiedlerin arbeitet nach ihrem Schien- und Wadenbeinbruch aber bereits am Comeback.

Die Mittelfeldspielerin wurde von der gegnerischen Torfrau „Knie voraus“ niedergerutscht, der Bruch musste operiert werden. „Laufen kann ich noch nicht, in zwei bis drei Wochen sollte es aber wieder gehen“, so Kremener gegenüber der BVZ. Derzeit sei sie mit Krafttraining beschäftigt, allerdings derzeit nur mit Eigengewicht. „Der Knochen wäre dank des Marknagels von Anfang an voll belastbar gewesen, die Schmerzen ließen es aber nicht zu.“

Mit einem Comeback noch in dieser Saison rechnet die USC Landhaus-Kickerin allerdings nicht mehr, dafür sei der Trainingsrückstand zu groß. Ihren Teamkolleginnen wünscht die Neusiedlerin den zweiten Tabellenplatz — damit würde man nämlich in der Championsleague-Qualifikation stehen. Für diesen Fall lässt sich Kremener eine vorzeitige Rückkehr ins Team derzeit noch offen.

Ihre Karriere startete die Landhaus-Kickerin in Winden, bevor es über Neulengbach nach Landhaus ging.